МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине — катастрофа для США, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала.
Вместе с тем Карлсон подчеркнул, что чудовищные последствия конфликта для украинцев во многом лежат на совести американцев.
"Украины больше нет. Мужское население Украины истощено, оно мертво. Благодаря всем этим размахивающим украинским флагом в США, они все погибли", — добавил журналист.
В июне глава Белого дома заявлял, что, по его мнению, и Россия, и Украина хотели бы урегулирования конфликта, но найти подход к этому непросто. Трамп также выражал удивление нежеланием Зеленского пойти на уступки и говорил, что с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Во вторник российский лидер заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Киевом. Он также указал, что Россия готова вести их на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, пониманий, достигнутых на саммите на Аляске, реалий на земле, а также принципов, которые президент обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.