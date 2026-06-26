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"Украины нет". Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает об СВО - РИА Новости, 26.06.2026
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07:30 26.06.2026 (обновлено: 14:57 26.06.2026)
"Украины нет". Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает об СВО

Журналист Карлсон: Трамп считает, что конфликт на Украине вреден для США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном
Президент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине — катастрофа для США, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала.
"Трамп не испытывал ненависти к Зеленскому. <…> Но он считал, что Зеленский был абсурден. Весь этот конфликт — абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете, — это подталкиваете Россию к Китаю. <…> Конечно, для нас это катастрофа. Он видел это очень ясно", — отметил он.
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Вместе с тем Карлсон подчеркнул, что чудовищные последствия конфликта для украинцев во многом лежат на совести американцев.
"Украины больше нет. Мужское население Украины истощено, оно мертво. Благодаря всем этим размахивающим украинским флагом в США, они все погибли", — добавил журналист.
В июне глава Белого дома заявлял, что, по его мнению, и Россия, и Украина хотели бы урегулирования конфликта, но найти подход к этому непросто. Трамп также выражал удивление нежеланием Зеленского пойти на уступки и говорил, что с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Во вторник российский лидер заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Киевом. Он также указал, что Россия готова вести их на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, пониманий, достигнутых на саммите на Аляске, реалий на земле, а также принципов, которые президент обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.
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