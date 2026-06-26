"Украины нет". Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает об СВО

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине — катастрофа для США, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон в эфире Президент Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине — катастрофа для США, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала

Трамп не испытывал ненависти к Зеленскому. <…> Но он считал, что Зеленский был абсурден. Весь этот конфликт — абсурд. Это плохо для США . Он сказал, что все, что вы делаете, — это подталкиваете Россию к Китаю. <…> Конечно, для нас это катастрофа. Он видел это очень ясно", — отметил он.

Вместе с тем Карлсон подчеркнул, что чудовищные последствия конфликта для украинцев во многом лежат на совести американцев.

"Украины больше нет. Мужское население Украины истощено, оно мертво. Благодаря всем этим размахивающим украинским флагом в США, они все погибли", — добавил журналист.

В июне глава Белого дома заявлял, что, по его мнению, и Россия, и Украина хотели бы урегулирования конфликта, но найти подход к этому непросто. Трамп также выражал удивление нежеланием Зеленского пойти на уступки и говорил, что с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.