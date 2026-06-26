Рейтинг@Mail.ru
"Это предупреждение". На Западе началась паника после заявления Кремля - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 26.06.2026 (обновлено: 11:15 26.06.2026)
"Это предупреждение". На Западе началась паника после заявления Кремля

DE: заявление Пескова о ядерном сдерживании стало предупреждением всему миру

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о ядерном сдерживании, что вызвало тревогу на Западе.
  • По словам Пескова, ядерное сдерживание не страхует мир от региональных конфликтов, общий потенциал которых растет.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На Западе встревожились после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании, следует из статьи британской Daily Express.
"Москва выступила с суровым предупреждением миру о ядерном оружии на фоне опасений "глобальной войны", — сообщается в материале.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
"Это новый этап". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Украиной
Вчера, 09:13
Также издание привело слова Пескова о том, что ядерное сдерживание не страхует мир от региональных конфликтов, общий потенциал которых растет.
В среду в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" представитель Кремля отметил, что только ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны.
Также он рассказал, как развиваются технологии, касающиеся новых видов вооружения.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Западные руководители провоцируют ядерный конфликт, заявил Медведев
24 июня, 18:30
 
В миреРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала