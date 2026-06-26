"Это предупреждение". На Западе началась паника после заявления Кремля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о ядерном сдерживании, что вызвало тревогу на Западе.
- По словам Пескова, ядерное сдерживание не страхует мир от региональных конфликтов, общий потенциал которых растет.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На Западе встревожились после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании, следует из статьи британской Daily Express.
"Москва выступила с суровым предупреждением миру о ядерном оружии на фоне опасений "глобальной войны", — сообщается в материале.
Также издание привело слова Пескова о том, что ядерное сдерживание не страхует мир от региональных конфликтов, общий потенциал которых растет.
В среду в ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" представитель Кремля отметил, что только ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны.
Также он рассказал, как развиваются технологии, касающиеся новых видов вооружения.