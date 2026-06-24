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Песков не исключил возможности появления оружия, не уступающего ядерному - РИА Новости, 24.06.2026
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11:22 24.06.2026 (обновлено: 11:31 24.06.2026)
Песков не исключил возможности появления оружия, не уступающего ядерному

Песков заявил, что может появиться оружие, не уступающее ядерному

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности появления нового вида вооружений.
  • По его словам, новые виды вооружений не будут ядерными, но могут сравняться с ядерным оружием по разрушительной силе.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможности появления оружия, которое не будет уступать ядерному.
"Технологии, опять же, развиваются так, что сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалами ядерного оружия", - сказал Песков в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
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