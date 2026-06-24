Песков не исключил возможности появления оружия, не уступающего ядерному

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности появления нового вида вооружений.
- По его словам, новые виды вооружений не будут ядерными, но могут сравняться с ядерным оружием по разрушительной силе.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможности появления оружия, которое не будет уступать ядерному.
"Технологии, опять же, развиваются так, что сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалами ядерного оружия", - сказал Песков в рамках научно-экспертного форума "Примаковские чтения".