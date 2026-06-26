"Роскосмос" предложил отправлять станции на Венеру

МОСКВА, 26 июн— РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" предлагает приступить к исследованию Венеры с помощью автоматических станций после 2036-го, следует из проекта указа президента об основах госполитики в области космической деятельности.

Государственная политика в области космоса предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие, отмечается в проекте. Помимо исследования Венеры, "Роскосмос" намерен разрабатывать такие направления, как поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов, а также полеты космических аппаратов с ядерной энергоустановкой.