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"Роскосмос" предложил отправлять станции на Венеру - РИА Новости, 26.06.2026
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14:03 26.06.2026 (обновлено: 16:26 26.06.2026)
"Роскосмос" предложил отправлять станции на Венеру

Роскосмос предложил отправлять автоматические станции для исследования Венеры

© NASA / JPL-CaltechВенера
Венера - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© NASA / JPL-Caltech
Венера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госкорпорация "Роскосмос" предлагает начать исследование Венеры с помощью автоматических станций после 2036 года.
МОСКВА, 26 июн— РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" предлагает приступить к исследованию Венеры с помощью автоматических станций после 2036-го, следует из проекта указа президента об основах госполитики в области космической деятельности.
"После 2036 года: исследование Венеры при помощи автоматических космических аппаратов", — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Государственная политика в области космоса предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие, отмечается в проекте. Помимо исследования Венеры, "Роскосмос" намерен разрабатывать такие направления, как поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов, а также полеты космических аппаратов с ядерной энергоустановкой.
Полет российской станции "Венера-Д" запланирован на 2036 год.
В марте первый вице-премьер Денис Мантуров заявил в интервью журналу "Разведчик", что Венера станет первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны. По его словам, для этого потребуются не только серьезные ресурсы, но и нестандартные инженерные решения.
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