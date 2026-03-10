Мантуров назвал первую планету, которую Россия будет осваивать

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера, такое направление имеет исторические корни, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Он отметил, что для реализации таких амбициозных проектов стране потребуются не только серьезные ресурсы, но и нестандартные инженерные решения. Для этого, по словам Мантурова, нужна талантливая и "дерзкая в хорошем смысле этого слова" молодежь. Именно такие молодые люди, уверен Мантуров, смогут по‑новому взглянуть на проблемы и предложить свежие идеи.