Мантуров назвал первую планету, которую Россия будет осваивать - РИА Новости, 10.03.2026
09:39 10.03.2026 (обновлено: 17:36 10.03.2026)
Мантуров назвал первую планету, которую Россия будет осваивать
Первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера, такое направление имеет исторические корни, заявил... РИА Новости, 10.03.2026
Мантуров назвал первую планету, которую Россия будет осваивать

Мантуров: Венера станет первой планетой, которую будет осваивать Россия

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПервый вице-премьер России Денис Мантуров
Первый вице-премьер России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Первый вице-премьер России Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера, такое направление имеет исторические корни, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи", — сказал Мантуров в интервью журналу "Разведчик".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Россия выступает за свободу космоса от любых видов оружия, заявил Баканов
Вчера, 09:28
Он отметил, что для реализации таких амбициозных проектов стране потребуются не только серьезные ресурсы, но и нестандартные инженерные решения. Для этого, по словам Мантурова, нужна талантливая и "дерзкая в хорошем смысле этого слова" молодежь. Именно такие молодые люди, уверен Мантуров, смогут по‑новому взглянуть на проблемы и предложить свежие идеи.
Первый вице-премьер отметил, что Россия сейчас совместно с партнерами решает вопросы энергообеспечения научной лунной станции. Для этого на лунную поверхность будет доставлена российская атомная энергетическая установка малой мощности. Она станет основным источником электричества для поддержания жизнедеятельности станции, а в дальнейшем такую технологию будет использовать для освоения дальнего космоса.
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Баканов выступил за совершенствование международных правовых инструментов
Вчера, 09:35
 
Заголовок открываемого материала