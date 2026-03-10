https://ria.ru/20260310/manturov-2079617411.html
Мантуров назвал первую планету, которую Россия будет осваивать
Мантуров назвал первую планету, которую Россия будет осваивать - РИА Новости, 10.03.2026
Мантуров назвал первую планету, которую Россия будет осваивать
Первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера, такое направление имеет исторические корни, заявил... РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера, такое направление имеет исторические корни, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи", — сказал Мантуров
в интервью журналу "Разведчик".
Он отметил, что для реализации таких амбициозных проектов стране потребуются не только серьезные ресурсы, но и нестандартные инженерные решения. Для этого, по словам Мантурова, нужна талантливая и "дерзкая в хорошем смысле этого слова" молодежь. Именно такие молодые люди, уверен Мантуров, смогут по‑новому взглянуть на проблемы и предложить свежие идеи.
Первый вице-премьер отметил, что Россия
сейчас совместно с партнерами решает вопросы энергообеспечения научной лунной станции. Для этого на лунную поверхность будет доставлена российская атомная энергетическая установка малой мощности. Она станет основным источником электричества для поддержания жизнедеятельности станции, а в дальнейшем такую технологию будет использовать для освоения дальнего космоса.