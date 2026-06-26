Полет в космос влияет на способность восстановления ДНК, выяснили ученые

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперименты с мухами в космосе показали влияние условий орбитального полета на способность клеток восстанавливать ДНК.

В ходе нового эксперимента на МКС ученые планируют оценить вариабельность локусов генома мух.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Эксперименты с несколькими поколениями мух, выведенными в космосе, показали, что условия орбитального полета влияют на способность клеток восстанавливать ДНК, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.

"Получены принципиально новые данные об активности системы репарации в условиях космического полета, причем "повторное" экспонирование меняет реакцию", - сказала Огнева.

В связи с этим в ходе нового эксперимента с выведением мух на Международной космической станции (МКС) ученые собираются провести дополнительное исследование и оценить вариабельность локусов генома, то есть разнообразие последовательностей ДНК на разных участках хромосом.

Российские ученые провели несколько серий экспериментов с мухами-дрозофилами, появившимися в космосе. Первые два поколения были получены в апреле 2025 года на МКС, девятое и десятое - в ходе полета биоспутника "Бион-М" №2 в августе-сентябре.