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Полет в космос влияет на способность восстановления ДНК, выяснили ученые - РИА Новости, 26.06.2026
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Наука
 
04:31 26.06.2026
Полет в космос влияет на способность восстановления ДНК, выяснили ученые

Огнева: условия орбитального полета влияют на способность ДНК к репарации

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперименты с мухами в космосе показали влияние условий орбитального полета на способность клеток восстанавливать ДНК.
  • В ходе нового эксперимента на МКС ученые планируют оценить вариабельность локусов генома мух.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Эксперименты с несколькими поколениями мух, выведенными в космосе, показали, что условия орбитального полета влияют на способность клеток восстанавливать ДНК, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.
"Получены принципиально новые данные об активности системы репарации в условиях космического полета, причем "повторное" экспонирование меняет реакцию", - сказала Огнева.
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В связи с этим в ходе нового эксперимента с выведением мух на Международной космической станции (МКС) ученые собираются провести дополнительное исследование и оценить вариабельность локусов генома, то есть разнообразие последовательностей ДНК на разных участках хромосом.
Российские ученые провели несколько серий экспериментов с мухами-дрозофилами, появившимися в космосе. Первые два поколения были получены в апреле 2025 года на МКС, девятое и десятое - в ходе полета биоспутника "Бион-М" №2 в августе-сентябре.
В рамках еще одного эксперимента в ноябре-декабре на МКС были получены 14-е, 15-е и 16-е поколения мух, а в ходе новой сессии, запланированной на вторую половину июля 2026 года, появятся 24-е и 25-е поколения.
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