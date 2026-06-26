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Запад намеренно разрушает систему международного права, заявил Кобяков - РИА Новости, 26.06.2026
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12:13 26.06.2026
Запад намеренно разрушает систему международного права, заявил Кобяков

Кобяков: Запад целенаправленно разрушает систему международного права

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Кобяков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антон Кобяков, советник президента России, заявил, что Запад целенаправленно разрушает систему международного права.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Запад не просто игнорирует систему международного права, а целенаправленно разрушает ее, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Идет полное разложение международного права. Запад это международное право не просто игнорирует, а целенаправленно разрушает", - сказал Кобяков журналистам по итогам Петербургского международного юридического форума.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Медведев: Запад предпринял усилия по разрушению международного права
24 июня, 16:32
 
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