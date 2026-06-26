Запад намеренно разрушает систему международного права, заявил Кобяков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Запад не просто игнорирует систему международного права, а целенаправленно разрушает ее, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.