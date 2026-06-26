Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антон Кобяков, советник президента России, заявил, что Запад целенаправленно разрушает систему международного права.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Запад не просто игнорирует систему международного права, а целенаправленно разрушает ее, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Идет полное разложение международного права. Запад это международное право не просто игнорирует, а целенаправленно разрушает", - сказал Кобяков журналистам по итогам Петербургского международного юридического форума.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.