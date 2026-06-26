Краткий пересказ от РИА ИИ Советник президента России Антон Кобяков назвал задержание российских дипкурьеров Молдавией вопиющим нарушением международных норм права.

Задержание произошло в нарушение седьмой статьи Венской конвенции.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков назвал вопиющим нарушением международных норм права задержание российских дипкурьеров Молдавией.

В четверг появилась информация, что в аэропорту Кишинева были задержаны дипломатические курьеры МИД РФ, посольство России в этой связи выразило протест.

"В дни форума, который сейчас проходит, произошла очередная провокация. В нарушение 27-й статьи Венской конвенции молдавские власти задержали российских дипкурьеров, потребовали досмотра дипломатических документов, мобильных телефонов. Это вопиющее нарушение международных норм права", - сказал он на ПМЮФ.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей.

В МИД РФ заявляли, что РФ настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.