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Кобяков назвал задержание Молдавией дипкурьеров из России нарушением права - РИА Новости, 26.06.2026
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11:50 26.06.2026 (обновлено: 14:28 26.06.2026)
Кобяков назвал задержание Молдавией дипкурьеров из России нарушением права

Кобяков назвал задержание Молдавией российских дипкурьеров нарушением права

© Фото : Фонд Росконгресс / Степан ЯцкоСоветник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ
Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Фонд Росконгресс / Степан Яцко
Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам XIV ПМЮФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента России Антон Кобяков назвал задержание российских дипкурьеров Молдавией вопиющим нарушением международных норм права.
  • Задержание произошло в нарушение седьмой статьи Венской конвенции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков назвал вопиющим нарушением международных норм права задержание российских дипкурьеров Молдавией.
В четверг появилась информация, что в аэропорту Кишинева были задержаны дипломатические курьеры МИД РФ, посольство России в этой связи выразило протест.
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Задержанные в Молдавии дипкурьеры вернулись на родину, сообщили в МИД
Вчера, 13:00
"В дни форума, который сейчас проходит, произошла очередная провокация. В нарушение 27-й статьи Венской конвенции молдавские власти задержали российских дипкурьеров, потребовали досмотра дипломатических документов, мобильных телефонов. Это вопиющее нарушение международных норм права", - сказал он на ПМЮФ.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей.
В МИД РФ заявляли, что РФ настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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25 июня, 20:51
 
МолдавияРоссияАнтон КобяковСанкт-Петербург
 
 
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