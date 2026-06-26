Кобяков: Россия будет и дальше продвигать принцип уважения суверенитета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Россия будет и дальше продвигать принцип уважения своего и чужого суверенитета, отстаивать собственные интересы, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.