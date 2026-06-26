Кобяков: Россия будет и дальше продвигать принцип уважения суверенитета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет продвигать принцип уважения своего и чужого суверенитета как основу общепризнанных правовых норм, заявил Кобяков.
- По его словам, Россия будет отстаивать свои интересы, а не идею бесконечной дружбы народов, которая может приводить к ущемлению интересов страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Россия будет и дальше продвигать принцип уважения своего и чужого суверенитета, отстаивать собственные интересы, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
“Таким принципом, который должен стать основой общепризнанных правовых норм, может быть только принцип уважения своего и чужого суверенитета. Мы данный принцип будем продвигать и дальше, использовать реалистичный, спокойный, взвешенный подход”, - сказал Кобяков на ПМЮФ.
Он отметил, что Россия будет отстаивать свои интересы, а не бесконечную дружбу народов, которая часто приводила и приводит к ущемлению исконных интересов РФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.