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Кобяков: Россия будет и дальше продвигать принцип уважения суверенитета - РИА Новости, 26.06.2026
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11:39 26.06.2026 (обновлено: 12:00 26.06.2026)
Кобяков: Россия будет и дальше продвигать принцип уважения суверенитета

Кобяков: Россия будет продвигать принцип уважения своего и чужого суверенитета

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Кобяков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет продвигать принцип уважения своего и чужого суверенитета как основу общепризнанных правовых норм, заявил Кобяков.
  • По его словам, Россия будет отстаивать свои интересы, а не идею бесконечной дружбы народов, которая может приводить к ущемлению интересов страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Россия будет и дальше продвигать принцип уважения своего и чужого суверенитета, отстаивать собственные интересы, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
“Таким принципом, который должен стать основой общепризнанных правовых норм, может быть только принцип уважения своего и чужого суверенитета. Мы данный принцип будем продвигать и дальше, использовать реалистичный, спокойный, взвешенный подход”, - сказал Кобяков на ПМЮФ.
Он отметил, что Россия будет отстаивать свои интересы, а не бесконечную дружбу народов, которая часто приводила и приводит к ущемлению исконных интересов РФ.
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