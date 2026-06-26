Кобяков рассказал о кризисе международного права

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антон Кобяков заявил, что Запад навязывает правила всему миру в различных сферах, таких как экология, спорт и культура, что является проявлением кризиса международного права.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Запад плодит и придумывает некие правила всему миру - в экологии, спорте, культуре, это тоже является проявлением кризиса международного права, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Запад плодит и придумывает, навязывает некие правила всему миру, как в экологии, спорте, гуманитарных вопросах. Это все тоже проявление кризиса. Кризис международного права часто идет бок о бок с экономическим бардаком, и он нарастает", - сказал Кобяков журналистам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.