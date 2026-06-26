Кобяков рассказал о кризисе международного права

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Запад плодит и придумывает некие правила всему миру - в экологии, спорте, культуре, это тоже является проявлением кризиса международного права, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.