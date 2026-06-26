Краткий пересказ от РИА ИИ Советник президента России Антон Кобяков заявил о необходимости юридически точно сформулировать запрет русофобии, чтобы он не стал расплывчатой нормой.

По словам Кобякова, нужно закрепить в праве запрет дискриминации по национальному признаку и ответственность за разжигание ненависти.

Кобяков подчеркнул важность защиты русского языка, истории, веры и культурной преемственности через образование, культуру и средства массовой информации.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Необходимо юридически точно сформулировать запрет русофобии, чтобы он не стал расплывчатой нормой, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.

Как отметил советник президента РФ , на полях XIV Петербургского международного юридического форума обсуждался вопрос того, как в современном праве увязать реальность и национальную политику.

"Идея запрета русофобии обсуждается, но юридически она должна быть сформулирована очень точно, чтобы не превратиться в расплывчатую норму. Практически нам надо закрепить в праве запрет дискриминации по национальному признаку и ответственность за разжигание ненависти", - сказал Кобяков журналистам.

По его словам, необходимо защищать русский язык, историю, веру и культурную преемственность через образование, культуру и средства массовой информации. Для цивилизации и поддержки государствообразующего народа важно опираться на единые правовые стандарты, а не на мультикультурализм.

Как уточнил Кобяков, Россия должна ориентироваться на идеологическую модель равенства.

"В этом сила нашей страны - в разных ее формах. Не противопоставление народов, а сильная национальная политика при сильном праве, которое базируется на защите своей идентичности через закон и право", - подытожил он.