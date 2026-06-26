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Кобяков призвал юридически сформулировать запрет русофобии - РИА Новости, 26.06.2026
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14:13 26.06.2026
Кобяков призвал юридически сформулировать запрет русофобии

Кобяков: запрет русофобии должен быть юридически точно сформулирован

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ Антон Кобяков
Советник президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента России Антон Кобяков заявил о необходимости юридически точно сформулировать запрет русофобии, чтобы он не стал расплывчатой нормой.
  • По словам Кобякова, нужно закрепить в праве запрет дискриминации по национальному признаку и ответственность за разжигание ненависти.
  • Кобяков подчеркнул важность защиты русского языка, истории, веры и культурной преемственности через образование, культуру и средства массовой информации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Необходимо юридически точно сформулировать запрет русофобии, чтобы он не стал расплывчатой нормой, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
Как отметил советник президента РФ, на полях XIV Петербургского международного юридического форума обсуждался вопрос того, как в современном праве увязать реальность и национальную политику.
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"Идея запрета русофобии обсуждается, но юридически она должна быть сформулирована очень точно, чтобы не превратиться в расплывчатую норму. Практически нам надо закрепить в праве запрет дискриминации по национальному признаку и ответственность за разжигание ненависти", - сказал Кобяков журналистам.
По его словам, необходимо защищать русский язык, историю, веру и культурную преемственность через образование, культуру и средства массовой информации. Для цивилизации и поддержки государствообразующего народа важно опираться на единые правовые стандарты, а не на мультикультурализм.
Как уточнил Кобяков, Россия должна ориентироваться на идеологическую модель равенства.
"В этом сила нашей страны - в разных ее формах. Не противопоставление народов, а сильная национальная политика при сильном праве, которое базируется на защите своей идентичности через закон и право", - подытожил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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РоссияСанкт-ПетербургАнтон Кобяков
 
 
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