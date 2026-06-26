Пандемия и СВО добили западный проект глобализации, заявил Кобяков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Мировая пандемия и СВО добили западный проект глобализации, не все западные руководители оказались готовы к таким потрясениям, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.

Эти события, как отметил Кобяков, потребовали от руководителей западных стран самостоятельных решений, но не все были готовы к этому.