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Пандемия и СВО добили западный проект глобализации, заявил Кобяков - РИА Новости, 26.06.2026
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12:28 26.06.2026
Пандемия и СВО добили западный проект глобализации, заявил Кобяков

Кобяков: пандемия и СВО добили западный проект глобализации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Кобяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента Антон Кобяков заявил, что проект глобализации потерпел крах.
  • По его мнению, мировую пандемию и СВО можно считать событиями, которые добили проект глобализации.
  • Антон Кобяков отметил, что не все западные руководители оказались готовы к самостоятельным решениям в условиях потрясений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Мировая пандемия и СВО добили западный проект глобализации, не все западные руководители оказались готовы к таким потрясениям, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Запад уже давно видел новую систему международных отношений как однополярную. Для этого и был запущен проект глобализации. Однако этот проект уже очевидно потерпел крах и был несовместим с понятием суверенитета и с самим суверенитетом. Кстати, добили его два больших международных потрясения. Это мировая пандемия и СВО", - сказал Кобяков журналистам по итогам Петербургского международного юридического форума.
Эти события, как отметил Кобяков, потребовали от руководителей западных стран самостоятельных решений, но не все были готовы к этому.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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РоссияСанкт-ПетербургАнтон КобяковПетербургский международный юридический форум
 
 
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