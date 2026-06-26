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Современное право должно адаптироваться к новым технологиям, заявил Кобяков - РИА Новости, 26.06.2026
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12:06 26.06.2026
Современное право должно адаптироваться к новым технологиям, заявил Кобяков

Кобяков: современное право должно адаптироваться к новым технологиям, включая ИИ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Антон Кобяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента Антон Кобяков заявил, что современное право должно быть адаптировано к новым технологиям, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
  • Он также подчеркнул необходимость создания правовой базы под новые задачи и технологии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Современное право должно быть адаптировано к новым технологиям, в том числе в сфере ИИ, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Конечно, на нашем форуме не обошлось без обсуждения высоких технологий, особенно так называемого искусственного интеллекта. Эти технологии меняют не только нашу жизнь, но и некоторые бытовые, социальные правила, а значит, и законы. Современное право должно адаптироваться к новым технологиям, в том числе искусственный интеллект - это одна из главных страшилок будущего, которую мы развиваем и одновременно страшимся", - сказал Кобяков журналистам.
Он подчеркнул, что правовая база под новые задачи и технологии просто необходима.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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