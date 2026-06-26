Современное право должно адаптироваться к новым технологиям, заявил Кобяков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Современное право должно быть адаптировано к новым технологиям, в том числе в сфере ИИ, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.