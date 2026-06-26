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В мире идет полное разложение международного права, заявил Кобяков - РИА Новости, 26.06.2026
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11:30 26.06.2026
В мире идет полное разложение международного права, заявил Кобяков

Кобяков: в мире наблюдается полное разложение международного права

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ Антон Кобяков
Советник президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антон Кобяков заявил о полном разложении международного права и распаде старой международной системы.
  • XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. В мире наблюдается полное разложение международного права, процесс распада старой международной системы в самом разгаре, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Мы живем с вами во время глобального изменения мироустройства. Это уже очень заметно. Идет полное разложение международного права. Запад это международное право не просто игнорирует, а целенаправленно разрушает. Наступает конец проекта глобализма. Этот проект глобализма рушится у нас на глазах. Процесс распада старой международной системы в самом разгаре", - сказал Кобяков журналистам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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В миреРоссияСанкт-ПетербургАнтон Кобяков
 
 
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