В мире идет полное разложение международного права, заявил Кобяков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антон Кобяков заявил о полном разложении международного права и распаде старой международной системы.
- XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. В мире наблюдается полное разложение международного права, процесс распада старой международной системы в самом разгаре, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.
"Мы живем с вами во время глобального изменения мироустройства. Это уже очень заметно. Идет полное разложение международного права. Запад это международное право не просто игнорирует, а целенаправленно разрушает. Наступает конец проекта глобализма. Этот проект глобализма рушится у нас на глазах. Процесс распада старой международной системы в самом разгаре", - сказал Кобяков журналистам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.