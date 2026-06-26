В мире идет полное разложение международного права, заявил Кобяков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. В мире наблюдается полное разложение международного права, процесс распада старой международной системы в самом разгаре, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.