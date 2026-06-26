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Названы любимые книги москвичей и петербуржцев - РИА Новости, 26.06.2026
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10:01 26.06.2026
Названы любимые книги москвичей и петербуржцев

Читатели в Москве чаще всего покупают роман "Граф Монте-Кристо"

© РИА НовостиПокупка книги
Покупка книги - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Покупка книги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москвичи чаще всего выбирают роман "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, а жители Санкт-Петербурга — "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.
  • Во всех возрастных категориях женщины читают заметно больше мужчин.
  • В Москве и Санкт-Петербурге схожи рейтинги популярности книг, в которые, помимо лидеров, входят "Атлант расправил плечи", "Железное пламя", "Тоннель", "Четвертое крыло", "Братья Карамазовы" и "Анна Каренина".
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Читатели в Москве чаще всего выбирают роман "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, а жители Санкт-Петербурга - "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, следует из результатов исследования книжного сервиса "КИОН Строки", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Аналитики сервиса изучили читательские привычки жителей двух столиц и выяснили, какие жанры, книги и возрастные группы формируют основной объем потребления. Москвичи и петербуржцы одинаково любят фэнтези, детективы и современную литературу, но если первые чаще проводят время с "Графом Монте-Кристо", то главным романом петербуржцев стал "Мастер и Маргарита", - говорится в сообщении.
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В сервисе отметили, что Москва остается крупнейшим городом по объему потребления книг в сервисе: на нее приходится 19,2% общего времени чтения пользователей, а доля Санкт-Петербурга составляет 8%. Главной аудиторией сервиса в обеих столицах остаются пользователи среднего и старшего возрастов. В Москве наибольший объем чтения приходится на женщин 45–54 лет (17,6% всего городского потребления), 55–64 лет (13,3%) и 35–44 лет (12,2%). Следом идут мужчины 45–54 лет (11%) и женщины старше 65 лет (10,1%).
Аналогичная картина наблюдается и в Санкт-Петербурге: женщины 45–54 лет формируют 15,5% всего чтения, женщины 55–64 лет — 14,6%, женщины 35–44 лет — 13,8%, мужчины 45–54 лет — 12,4%, а мужчины 55–64 лет — 8,5%. Во всех возрастных категориях женщины читают заметно больше мужчин.
В Москве кроме "Графа Монте-Кристо" также читают такие книги как "Атлант расправил плечи", "Железное пламя", "Тоннель", "Четвертое крыло", "Братья Карамазовы" и "Анна Каренина". У петербуржцев кроме лидера в рейтинг вошли те же книги, что и у жителей столицы.
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