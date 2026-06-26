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ВС России поразили ТЦК и места хранения вооружения в Киеве - РИА Новости, 26.06.2026
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12:28 26.06.2026 (обновлено: 14:22 26.06.2026)
ВС России поразили ТЦК и места хранения вооружения в Киеве

ВС России поразили ТЦК и места хранения оружия в Киеве, а также НПЗ в Кременчуге

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
  • Также бойцы поразили территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минобороны отчиталось о групповом ударе по объектам на Украине, в том числе по НПЗ и ТЦК.
"Сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия", — говорится в сводке.
В результате поражены территориальный центр комплектования и места хранения вооружений в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.
Всего за неделю, с 20 по 26 июня, российские войска нанесли пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Киева. Среди целей были объекты украинского ВПК, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевКременчугБезопасность
 
 
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