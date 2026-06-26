ВС России поразили ТЦК и места хранения вооружения в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
- Также бойцы поразили территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минобороны отчиталось о групповом ударе по объектам на Украине, в том числе по НПЗ и ТЦК.
"Сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия", — говорится в сводке.
В результате поражены территориальный центр комплектования и места хранения вооружений в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.
Всего за неделю, с 20 по 26 июня, российские войска нанесли пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Киева. Среди целей были объекты украинского ВПК, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18