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ВС России ударом "Герани" обесточили предприятия ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 24.06.2026
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19:33 24.06.2026 (обновлено: 20:57 24.06.2026)
ВС России ударом "Герани" обесточили предприятия ВСУ в Николаевской области

МО РФ: удар БПЛА по подстанции обесточил предприятия ВСУ в Николаевской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ударили "Геранью" по подстанции в Николаевской области.
  • Были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах ВСУ.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские военные обесточили работавшие в интересах ВСУ предприятия в Николаевской области, сообщило Минобороны.
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"В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины", — говорится в публикации.
В ведомстве подчеркнули, что ВС России продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
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