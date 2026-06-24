Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ударили "Геранью" по подстанции в Николаевской области.
- Были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах ВСУ.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские военные обесточили работавшие в интересах ВСУ предприятия в Николаевской области, сообщило Минобороны.
Бойцы поразили беспилотником "Герань-2" электроподстанцию мощностью 110 киловольт в населенном пункте Казанка.
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"В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины", — говорится в публикации.
В ведомстве подчеркнули, что ВС России продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18