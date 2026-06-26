Холанд и Эдегор остались в запасе сборной Норвегии на матч против французов

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий Эрлинг Холанд не вошел в стартовый состав сборной Норвегии на матч против команды Франции.

Встреча группы I состоится в Бостоне (США) в пятницу и начнется в 22:00 мск.

Сборная Франции с 6 очками возглавляет группу I, норвежцы с аналогичным количеством баллов идут вторыми.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий Эрлинг Холанд не вошел в стартовый состав сборной Норвегии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Франции.

Встреча группы I состоится в Бостоне (США) в пятницу и начнется в 22:00 мск.

Полностью состав сборной Норвегии выглядит следующим образом: Эгил Селвик (вратарь), Лео Эстигор, Фредрик Андре Бьёркан, Хенрик Фальшенер, Патрик Берг (капитан), Фредрик Эурснес, Кристиан Торстведт, Тело Осгор, Андреас Шельдеруп, Оскар Бобб, Йёрген Странн Ларсен.

В составе сборной Франции с первых минут появятся Майк Меньян (вратарь), Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Максанс Лакруа, Ману Коне, Орельен Тчуамени, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (капитан), Майкл Олисе, Дезире Дуэ.

У сборной Норвегии на скамейке запасных остались девять человек, вышедших в основе в матче прошлого тура с сенегальцами (3:2), Александр Серлот, Мартин Эдегор и Юлиан Рюэрсон.