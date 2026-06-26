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Холанд и Эдегор остались в запасе сборной Норвегии на матч против французов - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
21:19 26.06.2026
Холанд и Эдегор остались в запасе сборной Норвегии на матч против французов

Холанд и Эдегор остались в запасе сборной Норвегии на матч ЧМ против французов

© AP Photo / Charles KrupaЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Charles Krupa
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Эрлинг Холанд не вошел в стартовый состав сборной Норвегии на матч против команды Франции.
  • Встреча группы I состоится в Бостоне (США) в пятницу и начнется в 22:00 мск.
  • Сборная Франции с 6 очками возглавляет группу I, норвежцы с аналогичным количеством баллов идут вторыми.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий Эрлинг Холанд не вошел в стартовый состав сборной Норвегии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Франции.
Встреча группы I состоится в Бостоне (США) в пятницу и начнется в 22:00 мск.
Полностью состав сборной Норвегии выглядит следующим образом: Эгил Селвик (вратарь), Лео Эстигор, Фредрик Андре Бьёркан, Хенрик Фальшенер, Патрик Берг (капитан), Фредрик Эурснес, Кристиан Торстведт, Тело Осгор, Андреас Шельдеруп, Оскар Бобб, Йёрген Странн Ларсен.
В составе сборной Франции с первых минут появятся Майк Меньян (вратарь), Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Максанс Лакруа, Ману Коне, Орельен Тчуамени, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (капитан), Майкл Олисе, Дезире Дуэ.
У сборной Норвегии на скамейке запасных остались девять человек, вышедших в основе в матче прошлого тура с сенегальцами (3:2), Александр Серлот, Мартин Эдегор и Юлиан Рюэрсон.
Сборная Франции с 6 очками возглавляет группу I. Норвежцы с аналогичным количеством баллов идут вторыми. На третьем и четвертом местах расположились команды Сенегала и Ирака, не набравшие очков.
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