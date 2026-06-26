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Трутнев: Сергей Иванов внес значительный вклад в укрепление госсистемы - РИА Новости, 26.06.2026
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21:45 26.06.2026 (обновлено: 22:40 26.06.2026)
Трутнев: Сергей Иванов внес значительный вклад в укрепление госсистемы

Трутнев: Сергей Иванов достойно исполнял возложенные на него обязанности

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трутнев заявил, что Сергей Иванов внес значительный вклад в укрепление государственной системы.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Экс-министр обороны РФ Сергей Иванов внес значительный вклад в укрепление государственной системы и достойно исполнял возложенные на него обязанности на протяжении многих лет, заявил вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
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"Сергей Борисович внес значительный вклад в укрепление государственной системы и реализацию ключевых государственных проектов, достойно исполняя возложенные на него обязанности на протяжении многих лет", - сказал Трутнев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что Иванов был мудрым, честным, горячо любившим Россию человеком.
"В эти непростые минуты хочется пожелать стойкости и сил всем близким Сергея Борисовича. Пусть память о нем будет светлой", - сказал Трутнев.
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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