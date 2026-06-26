Краткий пересказ от РИА ИИ Трутнев заявил, что Сергей Иванов внес значительный вклад в укрепление государственной системы.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Экс-министр обороны РФ Сергей Иванов внес значительный вклад в укрепление государственной системы и достойно исполнял возложенные на него обязанности на протяжении многих лет, заявил вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

"Сергей Борисович внес значительный вклад в укрепление государственной системы и реализацию ключевых государственных проектов, достойно исполняя возложенные на него обязанности на протяжении многих лет", - сказал Трутнев, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что Иванов был мудрым, честным, горячо любившим Россию человеком.