Трутнев: Сергей Иванов внес значительный вклад в укрепление госсистемы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трутнев заявил, что Сергей Иванов внес значительный вклад в укрепление государственной системы.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Экс-министр обороны РФ Сергей Иванов внес значительный вклад в укрепление государственной системы и достойно исполнял возложенные на него обязанности на протяжении многих лет, заявил вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
"Сергей Борисович внес значительный вклад в укрепление государственной системы и реализацию ключевых государственных проектов, достойно исполняя возложенные на него обязанности на протяжении многих лет", - сказал Трутнев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что Иванов был мудрым, честным, горячо любившим Россию человеком.
"В эти непростые минуты хочется пожелать стойкости и сил всем близким Сергея Борисовича. Пусть память о нем будет светлой", - сказал Трутнев.