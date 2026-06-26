Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Иванов внес значительный вклад в развитие транспортной системы России и стоял у истоков создания отечественной сети современных скоростных магистралей.

Он принимал участие в строительстве трассы М-11 "Нева" и курировал создание навигационной системы ГЛОНАСС.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сергей Иванов внес колоссальный вклад в развитие транспортной системы России и стоял у истоков отечественной сети современных скоростных магистралей, заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной Иванова и назвал его уход из жизни невосполнимой потерей.

"Сергей Борисович внес колоссальный вклад в развитие транспортной системы России. Многие годы он координировал отрасль на самых высоких постах в правительстве. Именно тогда закладывались долгосрочные стратегии модернизации наших дорог и логистических коридоров. Он стоял у истоков создания отечественной сети современных скоростных магистралей", - отметил Никитин, его слова приводятся в пресс-релизе Минтранса.

Министр добавил, что Иванов, находясь на посту главы наблюдательного совета "Автодора", принимал участие в строительстве трассы М-11 "Нева", а также курировал создание навигационной системы ГЛОНАСС. При этом он всегда требовал бережного отношения к природе России и призывал массово внедрять передовые экологические стандарты в дорожное строительство.