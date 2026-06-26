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Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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19:13 26.06.2026
Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Никитин: Сергей Иванов внес огромный вклад в развитие транспортной системы

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Иванов внес значительный вклад в развитие транспортной системы России и стоял у истоков создания отечественной сети современных скоростных магистралей.
  • Он принимал участие в строительстве трассы М-11 "Нева" и курировал создание навигационной системы ГЛОНАСС.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сергей Иванов внес колоссальный вклад в развитие транспортной системы России и стоял у истоков отечественной сети современных скоростных магистралей, заявил министр транспорта России Андрей Никитин.
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"Сергей Борисович внес колоссальный вклад в развитие транспортной системы России. Многие годы он координировал отрасль на самых высоких постах в правительстве. Именно тогда закладывались долгосрочные стратегии модернизации наших дорог и логистических коридоров. Он стоял у истоков создания отечественной сети современных скоростных магистралей", - отметил Никитин, его слова приводятся в пресс-релизе Минтранса.
Министр добавил, что Иванов, находясь на посту главы наблюдательного совета "Автодора", принимал участие в строительстве трассы М-11 "Нева", а также курировал создание навигационной системы ГЛОНАСС. При этом он всегда требовал бережного отношения к природе России и призывал массово внедрять передовые экологические стандарты в дорожное строительство.
"Его отличали высочайший профессионализм, дисциплина, принципиальность и преданность делу. Он всегда работал ради благополучия людей и национальных интересов государства. Светлая память о Сергее Борисовиче навсегда останется в сердцах всех российских транспортников. Искренне соболезную его родным, близким и коллегам", - сказал Никитин.
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