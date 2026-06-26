Рейтинг@Mail.ru
Золотов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 26.06.2026
Золотов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Золотов отметил работу Иванова по реформированию армии и флота

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Золотов выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны России Сергея Иванова.
  • Он отметил, что под руководством Иванова была проделана колоссальная работа по реформированию армии и флота, укреплению обороноспособности страны.
  • Глава Росгвардии подчеркнул, что Иванов останется в памяти как профессионал и выдающийся государственный деятель, внесший огромный вклад в обеспечение безопасности и развитие страны.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны России Сергея Иванова, отметив работу по реформированию армии и флота и укреплению обороноспособности страны, проделанную им, слова Золотова опубликованы в Telegram-канале Росгвардии.
"Сергей Борисович Иванов стоял у истоков важнейших преобразований в Вооруженных Силах. Под его руководством была проделана колоссальная работа по реформированию армии и флота, укреплению обороноспособности страны и повышению престижа военной службы. При его непосредственном участии принимались судьбоносные решения, направленные на модернизацию армии, внедрение новых принципов комплектования и социальной защиты военнослужащих", - сказал Золотов.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Умер Сергей Иванов: последние новости, биография
Вчера, 15:09
Директор Росгвардии отметил, что Иванов всегда оставался верен интересам дела, проявляя принципиальность и глубокую ответственность за судьбы людей, за судьбу страны.
Глава ведомства подчеркнул, что экс-министр обороны прошел долгий и славный путь служения Отечеству, оставив о себе память как о настоящем профессионале и выдающемся государственном деятеле, внесшем огромный вклад в обеспечение безопасности и развитие нашей страны.
Иванов навсегда останется легендарной фигурой, примером несокрушимой стойкости, мужества и чести, добавил Золотов.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
От разведчика до министра обороны. Каким запомнился Сергей Иванов
Вчера, 17:06
 
РоссияСергей Иванов (политик)Виктор ЗолотовВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Совет Федерации РФУмер Сергей Иванов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала