Золотов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ Виктор Золотов выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны России Сергея Иванова.

Он отметил, что под руководством Иванова была проделана колоссальная работа по реформированию армии и флота, укреплению обороноспособности страны.

Глава Росгвардии подчеркнул, что Иванов останется в памяти как профессионал и выдающийся государственный деятель, внесший огромный вклад в обеспечение безопасности и развитие страны.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны России Сергея Иванова, отметив работу по реформированию армии и флота и укреплению обороноспособности страны, проделанную им, слова Золотова опубликованы в Telegram-канале Росгвардии.

Сергей Борисович Иванов стоял у истоков важнейших преобразований в Вооруженных Силах. Под его руководством была проделана колоссальная работа по реформированию армии и флота, укреплению обороноспособности страны и повышению престижа военной службы. При его непосредственном участии принимались судьбоносные решения, направленные на модернизацию армии, внедрение новых принципов комплектования и социальной защиты военнослужащих", - сказал Золотов

Директор Росгвардии отметил, что Иванов всегда оставался верен интересам дела, проявляя принципиальность и глубокую ответственность за судьбы людей, за судьбу страны.

Глава ведомства подчеркнул, что экс-министр обороны прошел долгий и славный путь служения Отечеству, оставив о себе память как о настоящем профессионале и выдающемся государственном деятеле, внесшем огромный вклад в обеспечение безопасности и развитие нашей страны.

Иванов навсегда останется легендарной фигурой, примером несокрушимой стойкости, мужества и чести, добавил Золотов.