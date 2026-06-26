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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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18:50 26.06.2026 (обновлено: 19:00 26.06.2026)
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Мишустин отметил вклад Сергея Иванова в укрепление суверенитета России

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
  • Мишустин отметил вклад Иванова в укрепление суверенитета и обороноспособности страны.
  • Премьер-министр попросил передать глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Иванова.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны РФ и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, отметив его вклад в укрепление суверенитета и обороноспособности страны.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
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"Его весомый вклад в укрепление суверенитета и обороноспособности страны, решение важнейших задач по повышению боеготовности Вооруженных сил отмечен многочисленными государственными наградами. Сергей Борисович был преданным болельщиком ЦСКА и многое сделал для развития Центрального спортивного клуба армии", - говорится в телеграмме.
Все, кто знал Иванова, отдавали должное его неизменной доброжелательности и принципиальности, отметил Мишустин.
"Таким он и останется в нашей памяти. Прошу передать мои глубокие соболезнования и слова сочувствия родным, близким и коллегам", - заключил премьер.
Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. . Соболезнования его семье выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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