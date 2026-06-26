Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

Мишустин отметил вклад Иванова в укрепление суверенитета и обороноспособности страны.

Премьер-министр попросил передать глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Иванова.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны РФ и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, отметив его вклад в укрепление суверенитета и обороноспособности страны.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Его весомый вклад в укрепление суверенитета и обороноспособности страны, решение важнейших задач по повышению боеготовности Вооруженных сил отмечен многочисленными государственными наградами. Сергей Борисович был преданным болельщиком ЦСКА и многое сделал для развития Центрального спортивного клуба армии", - говорится в телеграмме.

Все, кто знал Иванова , отдавали должное его неизменной доброжелательности и принципиальности, отметил Мишустин

"Таким он и останется в нашей памяти. Прошу передать мои глубокие соболезнования и слова сочувствия родным, близким и коллегам", - заключил премьер.