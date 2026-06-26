"Всегда был рядом": Гинер выступил с заявлением после смерти Сергея Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Гинер, президент ПФК ЦСКА, выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

Сергей Иванов был близким другом Гинера и большим поклонником ПФК ЦСКА.

Сергей Иванов являлся одним из основателей и почетным президентом Единой лиги ВТБ.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент профессионального футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны России и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

В пятницу о кончине Иванова в возрасте 73 лет сообщила Единая лига ВТБ . Иванов был одним из основателей, а затем почетным президентом Единой лиги ВТБ. На протяжении многих лет он болел за ЦСКА

"Я глубоко скорблю в связи с кончиной близкого друга и товарища Сергея Борисовича Иванова и выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Меня много лет восхищали огромная энергия и работоспособность Сергея Борисовича, его стремление сделать армейский спорт, в том числе и наш футбольный клуб, еще сильнее и успешнее", - приводит слова Гинера Telegram-канал ЦСКА.

"Я всегда знал, что он является истинным поклонником ПФК ЦСКА, настоящим болельщиком, который сохранял верность и преданность команде в любой ситуации, в любых условиях. И он всегда был рядом с нами: и в дни больших побед, и в горькие минуты неудач. Таким мы и запомним Сергея Борисовича. Он навсегда останется в памяти и сердцах многих поколений наших игроков, тренеров и многочисленной армии болельщиков", - добавил президент клуба.