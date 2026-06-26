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"Всегда был рядом": Гинер выступил с заявлением после смерти Сергея Иванова - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
18:11 26.06.2026 (обновлено: 18:14 26.06.2026)
"Всегда был рядом": Гинер выступил с заявлением после смерти Сергея Иванова

Гинер: Сергей Иванов был истинным поклонником ЦСКА, развивал армейский спорт

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Гинер, президент ПФК ЦСКА, выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
  • Сергей Иванов был близким другом Гинера и большим поклонником ПФК ЦСКА.
  • Сергей Иванов являлся одним из основателей и почетным президентом Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент профессионального футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны России и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.
В пятницу о кончине Иванова в возрасте 73 лет сообщила Единая лига ВТБ. Иванов был одним из основателей, а затем почетным президентом Единой лиги ВТБ. На протяжении многих лет он болел за ЦСКА.
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"Я глубоко скорблю в связи с кончиной близкого друга и товарища Сергея Борисовича Иванова и выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Меня много лет восхищали огромная энергия и работоспособность Сергея Борисовича, его стремление сделать армейский спорт, в том числе и наш футбольный клуб, еще сильнее и успешнее", - приводит слова Гинера Telegram-канал ЦСКА.
"Я всегда знал, что он является истинным поклонником ПФК ЦСКА, настоящим болельщиком, который сохранял верность и преданность команде в любой ситуации, в любых условиях. И он всегда был рядом с нами: и в дни больших побед, и в горькие минуты неудач. Таким мы и запомним Сергея Борисовича. Он навсегда останется в памяти и сердцах многих поколений наших игроков, тренеров и многочисленной армии болельщиков", - добавил президент клуба.
Иванов занимал пост министра обороны с 28 марта 2001 года по 15 февраля 2007-го. После этого был назначен первым заместителем председателя правительства, а затем заместителем. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента, а 12 августа 2016-го стал его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. На этой должности он пробыл до 4 февраля 2026 года. Иванов также был членом Совета безопасности РФ.
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