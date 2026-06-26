Единая лига ВТБ должна назвать трофей именем Сергея Иванова, заявил Ватутин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший министр обороны России Сергей Иванов был одним из основателей и почетным президентом Единой лиги ВТБ.
- Единая лига ВТБ сообщила о кончине Сергея Иванова в возрасте 73 лет.
- Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин предложил назвать один из трофеев Единой лиги ВТБ именем Сергея Иванова.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что Единая лига ВТБ должна назвать какой-то из своих трофеев именем бывшего министра обороны России Сергея Иванова.
В пятницу о кончине Иванова в возрасте 73 лет сообщила Единая лига ВТБ. Иванов был одним из основателей, а затем почетным президентом Единой лиги ВТБ. На протяжении многих лет он болел за ЦСКА.
"Сергей Борисович искренне любил баскетбол и был невероятно предан нашей игре. Благодаря его заботе о ЦСКА команда подарила своим болельщикам очень много самых позитивных эмоций. Это невосполнимая утрата для всей страны, потерявшей выдающегося деятеля, который сделал огромное количество добрых дел на самых высоких постах. Нам правильнее говорить о баскетболе, и тут можно уверенно сказать: вместе с ним ушла целая эпоха, включившая большие победы ЦСКА на международной и внутренней арене, создание Лиги ВТБ и превращение ее в один из самых сильных и уважаемых европейских турниров. Заполнить эту пустоту будет невероятно сложно. Мне очень сложно поверить, что наши совместные фото, сделанные в минувший вторник на совете лиги, стали последними. Уверен, Единая лига ВТБ какой-то из своих трофеев должна назвать его именем, тем самым увековечив память своего создателя", - цитирует Ватутина Telegram-канал ЦСКА.
Иванов занимал пост министра обороны с 28 марта 2001 года по 15 февраля 2007-го. После этого был назначен первым заместителем председателя правительства, а затем заместителем. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента, а 12 августа 2016-го стал его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. На этой должности он пробыл до 4 февраля 2026 года. Иванов также был членом Совета безопасности РФ.