Единая лига ВТБ должна назвать трофей именем Сергея Иванова, заявил Ватутин

Иванов занимал пост министра обороны с 28 марта 2001 года по 15 февраля 2007-го. После этого был назначен первым заместителем председателя правительства, а затем заместителем. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента, а 12 августа 2016-го стал его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. На этой должности он пробыл до 4 февраля 2026 года. Иванов также был членом Совета безопасности РФ.