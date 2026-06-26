Рейтинг@Mail.ru
В ОДКБ выразили соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 26.06.2026
В ОДКБ выразили соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

В ОДКБ отметили вклад Сергея Иванова в формирование коллективных сил

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретариат ОДКБ выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны России Сергея Иванова.
  • В секретариате отметили вклад Иванова в формирование коллективных сил ОДКБ и повышение их боевого потенциала.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Секретариат ОДКБ выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны России Сергея Иванова, отметив его вклад в формирование коллективных сил организации и повышение их боевого потенциала.
«
"В секретариате ОДКБ с прискорбием узнали о кончине Сергея Борисовича Иванова и выражают глубокие соболезнования его родным и близким. В бытность членом совета министров обороны ОДКБ Сергей Борисович внес большой вклад в формирование коллективных сил организации и повышение их боевого потенциала", - говорится в Telegram-канале организации.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Умер Сергей Иванов: последние новости, биография
Вчера, 15:09
В секретариате отметили, что благодаря компетентности и профессионализму Иванов снискал заслуженный авторитет и уважение среди коллег по ОДКБ.
«
"Все, кто работал с Сергеем Борисовичем, навсегда запомнят его как блестящего интеллектуала и глубоко порядочного человека", - добавляется в сообщении.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
От разведчика до министра обороны. Каким запомнился Сергей Иванов
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.

Министр обороны РФ Сергей Иванов объезжает парадный строй на Красной площади во время Военного парада, посвященного 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Иванов наблюдают за запуском ракеты-носителя Молния

На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.

Министр обороны Сергей Иванов на полигоне Сергеевский с участниками учений Мобильность-2004

Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Станислав Савин | Перейти в медиабанк

С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.

Министр обороны РФ Сергей Иванов встречает в аэропорту Екатеринбурга российских военных врачей, которые работали в военно-полевом госпитале в индонезийской провинции Банда-Ачех

С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.

© РИА Новости / Станислав Савин
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов после церемонии открытия Леопардовой набережной в районе бухты Патрокл во Владивостоке

В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов на пресс-конференции Единой Лиги ВТБ в Кремле

Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман в Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге

В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанк

В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.

Губернатор Московской области Борис Громов и министр обороны РФ Сергей Иванов (в центре) на спортивном празднике во дворце спорта Олимпийский, город Чехов, Московская область

В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.

© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".

Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов

Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.

Президент ПБК ЦСКА Александр Гомельский и министр обороны РФ Сергей Иванов на церемонии чествования клуба ЦСКА в связи с их победой в чемпионате России

Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Станислав Савин | Перейти в медиабанк

Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.

Заместитель председателя правительства РФ, министр обороны РФ Сергей Иванов на выставочном полигоне Старатель в Нижнем Тагиле во время показа боевой техники

Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.

© РИА Новости / Станислав Савин
Перейти в медиабанк
12 из 12

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 12

На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
4 из 12

С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.

© РИА Новости / Станислав Савин
Перейти в медиабанк
5 из 12

В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 12

В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 12

В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.

© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
11 из 12

Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.

© РИА Новости / Станислав Савин
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
РоссияСергей Иванов (политик)Владимир ПутинВалентина МатвиенкоОДКБСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала