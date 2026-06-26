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В ПБК ЦСКА выразили соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Баскетбол
 
16:49 26.06.2026 (обновлено: 16:51 26.06.2026)
В ПБК ЦСКА выразили соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

ПБК ЦСКА: Сергей Иванов любил баскетбол и отдавал много сил его развитию

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны России и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов любил баскетбол всей душой и отдал много сил его развитию, говорится в заявлении московского баскетбольного клуба ЦСКА в Telegram-канале.
В пятницу о кончине Иванова в возрасте 73 лет сообщила Единая лига ВТБ. Иванов был одним из основателей, а затем почетным президентом Единой лиги ВТБ. На протяжении многих лет он болел за ЦСКА.
"Сергей Борисович был преданным болельщиком ЦСКА, всей душой любившим баскетбол и отдававшим его развитию большое количество времени и сил. Он занимал высочайшие государственные посты, при этом с энтузиазмом и большим интересом принимал участие и в деятельности нашего клуба, и в ежедневной работе Единой лиги ВТБ. Игроки, тренеры, работники профессионального баскетбольного клуба ЦСКА искренне скорбят о потере и выражают соболезнования родным и близким Сергея Борисовича", - говорится в заявлении.
В Федерации баскетбола России отметили роль Иванова в создании Единой лиги ВТБ. "Сергей Борисович стал главным вдохновителем Единой лиги ВТБ, которая была создана совместно ВТБ и Российской федерацией баскетбола при его непосредственном участии в 2008 году. На протяжении долгих лет Сергей Борисович принимал самое активное участие в жизни Единой лиги ВТБ и всего российского баскетбола. РФБ выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой", - говорится в сообщении.
В футбольном и хоккейном клубах ЦСКА заявили, что Иванов был важнейшим человеком для армейцев во многих видах спорта. "Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Именно таким он запомнится всем нам. Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича", - говорится в сообщении ПФК ЦСКА.
"Сергей Борисович был преданным болельщиком ЦСКА, поддерживавшим армейский клуб во всех видах спорта. Несмотря на большую занятость государственными делами, он находил время на развитие и популяризацию спорта в нашей стране. Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича", - заявили в хоккейной команде.
Соболезнования в связи со смертью Иванова выразили другие клубы Единой лиги ВТБ.
Иванов занимал пост министра обороны с 28 марта 2001 года по 15 февраля 2007-го. После этого был назначен первым заместителем председателя правительства, а затем заместителем. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента, а 12 августа 2016-го стал его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. На этой должности он пробыл до 4 февраля текущего года. Иванов также был членом Совета безопасности РФ.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Умер Сергей Иванов: последние новости, биография
Вчера, 15:09
 
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