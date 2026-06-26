В ПБК ЦСКА выразили соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны России и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов любил баскетбол всей душой и отдал много сил его развитию, говорится в заявлении московского баскетбольного клуба ЦСКА в Бывший министр обороны России и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов любил баскетбол всей душой и отдал много сил его развитию, говорится в заявлении московского баскетбольного клуба ЦСКА в Telegram-канале

В пятницу о кончине Иванова в возрасте 73 лет сообщила Единая лига ВТБ . Иванов был одним из основателей, а затем почетным президентом Единой лиги ВТБ. На протяжении многих лет он болел за ЦСКА

"Сергей Борисович был преданным болельщиком ЦСКА, всей душой любившим баскетбол и отдававшим его развитию большое количество времени и сил. Он занимал высочайшие государственные посты, при этом с энтузиазмом и большим интересом принимал участие и в деятельности нашего клуба, и в ежедневной работе Единой лиги ВТБ. Игроки, тренеры, работники профессионального баскетбольного клуба ЦСКА искренне скорбят о потере и выражают соболезнования родным и близким Сергея Борисовича", - говорится в заявлении.

В Федерации баскетбола России отметили роль Иванова в создании Единой лиги ВТБ. "Сергей Борисович стал главным вдохновителем Единой лиги ВТБ, которая была создана совместно ВТБ и Российской федерацией баскетбола при его непосредственном участии в 2008 году. На протяжении долгих лет Сергей Борисович принимал самое активное участие в жизни Единой лиги ВТБ и всего российского баскетбола. РФБ выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой", - говорится в сообщении.

В футбольном и хоккейном клубах ЦСКА заявили, что Иванов был важнейшим человеком для армейцев во многих видах спорта. "Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Именно таким он запомнится всем нам. Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича", - говорится в сообщении ПФК ЦСКА.

"Сергей Борисович был преданным болельщиком ЦСКА, поддерживавшим армейский клуб во всех видах спорта. Несмотря на большую занятость государственными делами, он находил время на развитие и популяризацию спорта в нашей стране. Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича", - заявили в хоккейной команде.

Соболезнования в связи со смертью Иванова выразили другие клубы Единой лиги ВТБ.