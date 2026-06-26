Фетисов вспомнил, как Иванов помог ему на посту главы российского спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Ушел из жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов в возрасте 73 лет.

Сергей Борисович Иванов был одним из основателей и почетным президентом Единой лиги ВТБ.

Вячеслав Фетисов отметил, что Сергей Иванов был выдающимся патриотом, профессионалом и любил спорт.

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов был истинным патриотом своей страны, настоящим офицером и порядочным человеком, с уважением относившимся к спорту и спортсменам, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В пятницу о кончине Иванова в возрасте 73 лет сообщила Единая лига ВТБ . Иванов был одним из основателей, а затем почетным президентом Единой лиги ВТБ. На протяжении многих лет он болел за ЦСКА.

"Сергей Борисович Иванов был государственным деятелем, выдающимся патриотом и большим профессионалом. Он занимал важнейшие должности в нашем Отечестве, очень любил спорт и сам играл в баскетбол. Президент России ему поручил, и он в последнее время занимался проблемами экологии. Это одно из важнейших направлений, и он много что успел сделать в этой непростой сфере. Настоящий офицер, порядочный человек, с уважением относящийся к своему делу", - сказал Фетисов.

"Он создал Лигу ВТБ и до последнего ходил на баскетбол. Я точно знаю, что он с уважением относился к спортсменам. Сергей Борисович много помогал мне, когда я стал руководителем отечественного спорта. Он болел за ЦСКА и за спорт в целом. Был душевным человеком, и с ним о многом можно было поговорить. Это невосполнимая потеря, мои соболезнования его родным и близким", - добавил собеседник агентства.