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Фетисов вспомнил, как Иванов помог ему на посту главы российского спорта - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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16:18 26.06.2026 (обновлено: 16:31 26.06.2026)
Фетисов вспомнил, как Иванов помог ему на посту главы российского спорта

Фетисов: Сергей Иванов был патриотом и профессионалом, очень любящим спорт

© Фото : Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Алексей Никольский
Сергей Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ушел из жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов в возрасте 73 лет.
  • Сергей Борисович Иванов был одним из основателей и почетным президентом Единой лиги ВТБ.
  • Вячеслав Фетисов отметил, что Сергей Иванов был выдающимся патриотом, профессионалом и любил спорт.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов был истинным патриотом своей страны, настоящим офицером и порядочным человеком, с уважением относившимся к спорту и спортсменам, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В пятницу о кончине Иванова в возрасте 73 лет сообщила Единая лига ВТБ. Иванов был одним из основателей, а затем почетным президентом Единой лиги ВТБ. На протяжении многих лет он болел за ЦСКА.
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"Сергей Борисович Иванов был государственным деятелем, выдающимся патриотом и большим профессионалом. Он занимал важнейшие должности в нашем Отечестве, очень любил спорт и сам играл в баскетбол. Президент России ему поручил, и он в последнее время занимался проблемами экологии. Это одно из важнейших направлений, и он много что успел сделать в этой непростой сфере. Настоящий офицер, порядочный человек, с уважением относящийся к своему делу", - сказал Фетисов.
"Он создал Лигу ВТБ и до последнего ходил на баскетбол. Я точно знаю, что он с уважением относился к спортсменам. Сергей Борисович много помогал мне, когда я стал руководителем отечественного спорта. Он болел за ЦСКА и за спорт в целом. Был душевным человеком, и с ним о многом можно было поговорить. Это невосполнимая потеря, мои соболезнования его родным и близким", - добавил собеседник агентства.
Иванов был болельщиком московского ЦСКА.
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