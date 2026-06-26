Шойгу назвал Сергея Иванова выдающимся государственным деятелем

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

Он назвал его выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова и назвал его выдающимся государственным деятелем, настоящим патриотом, который посвятил жизнь служению Отечеству и котором будут помнить как о мудром руководителе.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

"Примите мои искрение соболезнования. Это невосполнимая утрата для всех, кто знал Сергея Борисовича, кто с ним работал, служил и дружил, это потеря для всей страны", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза.

Он отметил, что Иванов был выдающимся государственным деятелем, настоящим патриотом и человеком, посвятившим свою жизнь служению Отечеству.

"Мы навсегда сохраним о нем светлую память как о мудром руководителе государственного масштаба, надежном товарище, настоящем офицере, человеке несгибаемой воли. Его профессионализм, опыт и преданность России всегда будут служить примером", - добавил Шойгу.