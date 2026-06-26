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Шойгу назвал Сергея Иванова выдающимся государственным деятелем - РИА Новости, 26.06.2026
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15:51 26.06.2026 (обновлено: 16:02 26.06.2026)
Шойгу назвал Сергея Иванова выдающимся государственным деятелем

Шойгу назвал Сергея Иванова выдающимся госдеятелем и настоящим патриотом

© РИА НовостиСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
  • Он назвал его выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова и назвал его выдающимся государственным деятелем, настоящим патриотом, который посвятил жизнь служению Отечеству и котором будут помнить как о мудром руководителе.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
"Примите мои искрение соболезнования. Это невосполнимая утрата для всех, кто знал Сергея Борисовича, кто с ним работал, служил и дружил, это потеря для всей страны", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза.
Он отметил, что Иванов был выдающимся государственным деятелем, настоящим патриотом и человеком, посвятившим свою жизнь служению Отечеству.
"Мы навсегда сохраним о нем светлую память как о мудром руководителе государственного масштаба, надежном товарище, настоящем офицере, человеке несгибаемой воли. Его профессионализм, опыт и преданность России всегда будут служить примером", - добавил Шойгу.
Он сказал, что разделяет скорбь семьи, родных, близких и коллег Иванов, и выразил им искреннее и глубокое сочувствие.
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