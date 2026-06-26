Борис Михайлов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ Ушел из жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов в возрасте 73 лет.

Сергей Иванов был одним из основателей, а затем почетным президентом Единой лиги ВТБ и поддерживал московский ЦСКА.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов охарактеризовал Сергея Иванова как видного государственного деятеля и человека слова, который много сделал для российского спорта.

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов был человеком слова, много сделавшим для российского спорта и московского ЦСКА, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, 10-кратный чемпион СССР в составе армейцев Борис Михайлов.

В пятницу о кончине Иванова в возрасте 73 лет сообщила Единая лига ВТБ . Иванов был одним из основателей, а затем почетным президентом Единой лиги ВТБ. На протяжении многих лет он болел за ЦСКА

"Сергей Борисович Иванов был видным государственным деятелем, министром обороны и всегда переживал за российский спорт. И все, что он делал на посту министра обороны и затем как общественный деятель, было нацелено на благо нашей страны. Спокойный и уравновешенный человек слова. И если он что-то говорил о том, на что мог повлиять, то он это делал", - сказал Михайлов.

"Сергей Борисович очень любил баскетбол и вообще спорт. И часто ходил на баскетбольные игры, бывал и на хоккейных матчах. Жаль, что он ушел так рано. Я не раз общался с ним, и он делал все для того, чтобы я вернулся в ЦСКА", - отметил собеседник агентства.