Борис Михайлов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ушел из жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов в возрасте 73 лет.
- Сергей Иванов был одним из основателей, а затем почетным президентом Единой лиги ВТБ и поддерживал московский ЦСКА.
- Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов охарактеризовал Сергея Иванова как видного государственного деятеля и человека слова, который много сделал для российского спорта.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов был человеком слова, много сделавшим для российского спорта и московского ЦСКА, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, 10-кратный чемпион СССР в составе армейцев Борис Михайлов.
В пятницу о кончине Иванова в возрасте 73 лет сообщила Единая лига ВТБ. Иванов был одним из основателей, а затем почетным президентом Единой лиги ВТБ. На протяжении многих лет он болел за ЦСКА.
"Сергей Борисович Иванов был видным государственным деятелем, министром обороны и всегда переживал за российский спорт. И все, что он делал на посту министра обороны и затем как общественный деятель, было нацелено на благо нашей страны. Спокойный и уравновешенный человек слова. И если он что-то говорил о том, на что мог повлиять, то он это делал", - сказал Михайлов.
"Сергей Борисович очень любил баскетбол и вообще спорт. И часто ходил на баскетбольные игры, бывал и на хоккейных матчах. Жаль, что он ушел так рано. Я не раз общался с ним, и он делал все для того, чтобы я вернулся в ЦСКА", - отметил собеседник агентства.
Иванов занимал пост министра обороны с 28 марта 2001 года по 15 февраля 2007-го. После этого был назначен первым заместителем председателя правительства, а затем заместителем. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента, а 12 августа 2016-го стал его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. На этой должности он пробыл до 4 февраля текущего года. Иванов также был членом Совета безопасности РФ.
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