Умер Сергей Иванов

Краткий пересказ от РИА ИИ Умер бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Ему было 73 года.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет, сообщила Единая лига ВТБ.

"Единая лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова ", — говорится в публикации в Telegram-канале

Карьеру в спецслужбах Иванов начал в 1976 году с работы оперуполномоченным в Ленинградском управлении КГБ. За 17 лет дорос до руководящих должностей в Службе внешней разведки.

В марте 2001-го стал первым в истории страны главой Минобороны не из армейских кругов. На этом посту он сменил Игоря Сергеева и начал реформирование Вооруженных сил. Так, срок службы по призыву сократился до одного года. Иванов также был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.

С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.

В 2016-м Владимир Путин назначил Иванова своим специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В годы работы в кремлевской администрации он, в частности, активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда, поэтому сам попросил доверить ему эту деятельность. В феврале текущего года он покинул должность по собственному желанию. Также до этого времени он входил в состав Совета безопасности.