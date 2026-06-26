Умер Сергей Иванов

- Умер бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов.
- Ему было 73 года.
Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.
Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.
В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.
В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.
На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.
На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.
Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.
Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.
С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.
С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.
В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.
В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.
Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.
Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.
В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.
В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.
Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".
Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".
Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.
Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.
Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.
Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.
Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде.
В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности, около 25 лет работал в Службе внешней разведки, а в 2001 году стал министром обороны.
На посту главы военного ведомства Иванов сменил Игоря Сергеева, став первым в истории России министром обороны не из армейских кругов.
Именно в это время начиналось реформирование российских Вооруженных сил — в частности, срок службы по призыву сократили до одного года. Иванов был известен жесткой позицией в отношении отсрочек от службы, стремясь свести их число к минимуму.
С ноября 2005 года он совмещал работу министра обороны и вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и инновации. В декабре 2011-го возглавил президентскую администрацию, а после окончания срока Дмитрия Медведева сохранил за собой эту должность.
В последние годы работы в должности главы кремлевской администрации Иванов уделял заметное внимание вопросам экологии.
Он активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.
В 2016 году президент освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
В феврале этого года Иванов покинул должность по собственному желанию.
Иванов был также председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".
Он много сделал для развития российского спорта, прежде всего баскетбола. Стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2014-го был ее почетным президентом.
Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден также орденами "За личное мужество", Красной Звезды, Почета, Александра Невского и другими наградами.