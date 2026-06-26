Умер Сергей Иванов: последние новости, биография

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В пятницу скончался бывший министр обороны России, экс-спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. Чем он запомнился, биография и карьера — в материале РИА Новости.

Образование и начало карьеры в спецслужбах

Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Сергей Иванов окончил отделение перевода филологического факультета Ленинградского государственного университета, затем высшие курсы КГБ СССР в Минске, в 1981 году — Краснознаменный институт КГБ СССР ( ныне Академия внешней разведки имени Ю. В. Андропова).

В 1976 году начал карьеру в органах госбезопасности с должности оперуполномоченного 1-го отдела управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. С 1979-го — в центральном аппарате КГБ.

После реорганизации КГБ СССР продолжил работу в Службе внешней разведки Российской Федерации, а затем в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Впоследствии, рассказывая о работе в разведке, Иванов отмечал, что первая профессия многому его научила.

"Что надо любому руководителю — это уметь общаться с широчайшим кругом людей. Что я имею в виду: мне в разведке приходилось общаться и с особами королевских кровей, и с простыми работягами. Это очень полезно", — рассказывал он в 2016 году на встрече со студентами Высшей школы менеджмента Петербургского университета.

"Я по своей основной профессии (а она, как известно, бесследно не проходит) около 25 лет работал в Службе внешней разведки Советского Союза и России. К концу моей службы в 1998 году мне уже был закрыт въезд в подавляющее большинство западных стран. Поэтому для меня это (санкции) не что-то новое, я к этому привык", — заявил Иванов журналистам в 2014 году, комментируя рестрикции Запада в отношении ряда российских политиков.

С августа 1998-го — начальник департамента анализа, прогноза и стратегического планирования, заместитель директора ФСБ РФ.

С ноября 1999 года по март 2001-го являлся секретарем Совета безопасности Российской Федерации.

Министр обороны

В марте 2001 года Иванов назначен министром обороны. Он сменил на этом посту Игоря Сергеева, став первым в истории страны главой военного ведомства не из армейских кругов.

Именно во время работы Иванова в должности главы оборонного ведомства началось реформирование российских Вооруженных сил. В тот период озвучены планы перевода армии на контрактную основу, однако впоследствии было решено отказаться от этой идеи и оставить смешанную систему комплектования. В это же время срок службы по призыву был сокращен до одного года. В 2004-м президент России Владимир Путин объявил о начале массового перевооружения, поставив задачу оснастить все виды и рода войск современным вооружением и поставить под жесткий контроль расходование средств на военную реформу.

Сергей Иванов был известен своей жесткой позицией в отношении отсрочек от армейской службы, считая необходимым свести их число к минимуму.

"Мы являемся рекордсменами мира — у нас 24 или 25 отсрочек от армии. В конце 90-х они (отсрочки) росли как грибы", — заявил он в 2004 году. По его словам, в результате реально призывается только 9,5% от тех, кто "по закону, по Конституции" должен служить срочную службу в армии.

"Сейчас многие рассуждают по Шарикову: "На учет возьмусь, служить не пойду", — сказал Иванов, отметив, что ранее отсрочки получали в том числе "талантливые балалаечники, талантливые артисты".

"Этому мы положили конец", — резюмировал он, напомнив, что срочная служба есть во всех, "даже крупных развитых капиталистических странах".

Кандидат в преемники и работа в администрации президента

С ноября 2005 года Иванов работал, совмещая должность министра обороны с постом вице-премьера, курирующего военно-промышленный комплекс и инновации.

Примерно с этого времени Сергею Иванову начинают регулярно задавать вопросы по поводу президентских амбиций — в марте 2008 года заканчивался второй президентский срок Владимира Путина, и журналисты и эксперты активно строили предположения на тему, кто же может сменить действующего главу государства.

Сам Иванов упорно отмахивался от предположений о своем возможном президентстве, когда спокойно, а когда и с раздражением объясняя, что у него и так работы немало.

"Когда ты министр обороны и вице-премьер, у тебя столько свободного времени, что не знаешь, чем заняться. Это, конечно, собачья чушь", — сказал он, в частности, в августе 2006 года, комментируя сообщения СМИ о намерении баллотироваться в президенты РФ от объединения ряда партий.

Позже, в интервью арабскому телеканалу "Аль-Джазира", Иванов пояснил, что ему достаточно тяжело работать, совмещая несколько обязанностей — министра обороны, вице-премьера, отвечающего за военно-промышленный комплекс и за инновационные сектора экономики, а кроме того, предстоит еще заняться авиастроением (Иванов был избран главой Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК).

"Ну и, к слову сказать, у нас есть такая хорошая поговорка: тяжело сидеть на двух стульях. А я сейчас пытаюсь уже на трех балансировать. Как вы думаете, в этой неловкой позиции мне еще не хватало думать о чем-то, о каком-то другом стуле или кресле?" — говорил он.

В феврале 2007 года Сергей Иванов становится первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. Сохранив в сфере ответственности военно-промышленный комплекс, он с этого времени курирует также такие сектора экономики, как транспорт и связь.

В период премьерства Путина, с 2008-го по 2012-й, Иванов занимал в правительстве должность вице-премьера и курировал военную промышленность, пока в декабре 2011 года не возглавил президентскую администрацию.

Иванов сохранил за собой эту должность, когда Путин сменил Дмитрия Медведева на посту главы государства в мае 2012 года.

Специальный представитель президента

Двенадцатого августа 2016 года глава государства освободил Иванова от должности руководителя своей администрации и назначил его специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

"Помню хорошо наши договоренности о том, что вы просили не использовать вас на этом участке работы — в должности руководителя администрации президента — более чем три года. Поэтому с пониманием отношусь к вашему желанию перейти на другой участок работы. Очень рассчитываю на то, что вы и на новом месте используете все ваши знания и опыт для эффективной работы", — говорил Путин на встрече с Ивановым 12 августа 2016-го.

© РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с назначенным руководителем администрации президента Антоном Вайно и назначенным специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с назначенным руководителем администрации президента Антоном Вайно и назначенным специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым

"В начале 2012 года у нас с вами был разговор, где я просил доверить мне хлопотный участок работы в течение четырех лет. <…> Буду стараться трудиться так же активно, динамично и эффективно на новом посту", — ответил Иванов Путину.

В последние годы работы на должности главы кремлевской администрации Сергей Иванов заметное внимание уделял вопросам экологии, активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

Четвертого февраля 2026 года Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта", — говорилось в документе.

Комментируя этот указ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил , что Сергей Иванов ушел с должности по собственному желанию.

Также 16 февраля 2026 года был опубликован президентский указ об исключении Иванова из состава Совбеза России.

Что сделал для развития спорта в России, награды и звания

Иванов стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году. Также он внес ключевой вклад в становление и развитие российского баскетбола.

"Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры", — отметили в спортивной организации.

Сергей Иванов был председателем наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, попечительского совета Российского военно-исторического общества, входил в состав наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".

Сергей Иванов — генерал-полковник запаса (1999).

Также он — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Помимо этого был награжден орденами "За личное мужество" (1989), Красной Звезды, Почета, "За военные заслуги", Александра Невского, медалью П. А. Столыпина II ( 2011 ) и I ( 2026 ) степеней. Отмечен Почетной грамотой правительства РФ ( 2008 ).

Имел награды иностранных государств.

Смерть

Двадцать шестого июня 2026 года Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. Об этом первой сообщила Единая лига ВТБ, чьим почетным президентом он являлся.