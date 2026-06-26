Центральное командование США подтвердило удары по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по Ирану.
- Удары наносились по иранским объектам хранения ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе, говорится в распространенном заявлении.
Уточняется, что удары наносились американским воздушным судном по иранским объектам хранения ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.