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Центральное командование США подтвердило удары по Ирану - РИА Новости, 26.06.2026
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23:45 26.06.2026 (обновлено: 23:54 26.06.2026)
Центральное командование США подтвердило удары по Ирану

ВС США подтвердили удары по Ирану в ответ на якобы его атаку в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по Ирану.
  • Удары наносились по иранским объектам хранения ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе, говорится в распространенном заявлении.
«
"Двадцать шестого июня силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив", - сказано в сообщении.
Уточняется, что удары наносились американским воздушным судном по иранским объектам хранения ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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