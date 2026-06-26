Бастрыкин назвал игровые чаты идеальной средой для вербовки детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игровые платформы и их внутренние чаты стали идеальной средой для вербовки детей злоумышленниками, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Игровые платформы и их внутренние чаты стали идеальной средой для вербовки детей злоумышленниками, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
"Игровые платформы и их внутренние чаты стали идеальной средой для поиска жертв", - сказал он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.