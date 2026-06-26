Бастрыкин назвал игровые чаты идеальной средой для вербовки детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Игровые платформы и их внутренние чаты стали идеальной средой для вербовки детей злоумышленниками, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.