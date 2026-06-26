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Бастрыкин назвал игровые чаты идеальной средой для вербовки детей - РИА Новости, 26.06.2026
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14:11 26.06.2026
Бастрыкин назвал игровые чаты идеальной средой для вербовки детей

Бастрыкин назвал игровые платформы и чаты идеальной средой для вербовки детей

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игровые платформы и их внутренние чаты стали идеальной средой для вербовки детей злоумышленниками, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Игровые платформы и их внутренние чаты стали идеальной средой для вербовки детей злоумышленниками, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
"Игровые платформы и их внутренние чаты стали идеальной средой для поиска жертв", - сказал он.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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