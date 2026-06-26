Глава МИД Польши заявил, что не вернет украинский орден

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не вернет украинский орден на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом.
- Лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский и еще три оппозиционных политика выступили с заявлениями об отказе от украинского ордена князя Ярослава Мудрого.
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не вернет украинский орден на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом.
В четверг с заявлением об отказе от украинского ордена князя Ярослава Мудрого выступил лидер польской оппозиции, председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. В пятницу с аналогичными заявлениями выступили сразу три оппозиционных политика.
Сикорский награжден двумя украинскими орденами - "За заслуги" I степени и Орденом князя Ярослава Мудрого III степени.
"Я не собираюсь возвращать орден. В европейской культуре ордена отбирают за совершение преступлений. Здесь мы имели дело с разногласиями по очень важным историческим вопросам", - сказал Сикорский в эфире телеканала TVN.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
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