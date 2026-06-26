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Глава МИД Польши заявил, что не вернет украинский орден - РИА Новости, 26.06.2026
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21:45 26.06.2026 (обновлено: 22:18 26.06.2026)
Глава МИД Польши заявил, что не вернет украинский орден

Сикорский заявил, что не вернет украинский орден

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не вернет украинский орден на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом.
  • Лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский и еще три оппозиционных политика выступили с заявлениями об отказе от украинского ордена князя Ярослава Мудрого.
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не вернет украинский орден на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом.
В четверг с заявлением об отказе от украинского ордена князя Ярослава Мудрого выступил лидер польской оппозиции, председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. В пятницу с аналогичными заявлениями выступили сразу три оппозиционных политика.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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23 июня, 09:35
Сикорский награжден двумя украинскими орденами - "За заслуги" I степени и Орденом князя Ярослава Мудрого III степени.
"Я не собираюсь возвращать орден. В европейской культуре ордена отбирают за совершение преступлений. Здесь мы имели дело с разногласиями по очень важным историческим вопросам", - сказал Сикорский в эфире телеканала TVN.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
* запрещенные в РФ экстремистские организации
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Ради власти Зеленский пошел на героизацию УПА*, заявил Мирошник
23 июня, 00:06
 
В миреПольшаКиевРоссияРадослав СикорскийВладимир ЗеленскийЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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