ВС России уничтожили логистический центр ВСУ на окраине Запорожья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска уничтожили логистический центр ВСУ на окраине Запорожья ударом БПЛА "Герань-2".
- За прошедшие сутки были поражены военные цели еще в нескольких регионах.
- Среди них — пункты управления дронами и временной дислокации противника.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские войска ударом БПЛА "Герань-2" уничтожили логистический центр ВСУ на окраине Запорожья, сообщили в Минобороны.
"Противник использовал его для доставки грузов военного назначения", — рассказали там.
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Тем временем в районе поселка Репки в Черниговской области удар пришелся по АЗС, активно использовавшейся противником для заправки военной техники. Там же уничтожен склад военно-технического имущества.
Помимо этого, в Запорожье за прошедшие сутки нанесли пять ударов по двум железнодорожным локомотивам, укрытым под автомобильным мостом. Еще три поразили "Геранями" на участке железной дороги между селом Малиновка и городом Лозовая в Харьковской области. Все они использовались в интересах ВСУ.
Ранее сегодня в российском военном ведомстве отчитались об ударах по пунктам управления дронами: два из них поразили в ДНР, еще один — в Сумской области. Там же расчеты центра "Рубикон" во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й бригады морской пехоты уничтожили склад боеприпасов.
Кроме того, военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике.
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