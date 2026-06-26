ВС России уничтожили логистический центр ВСУ на окраине Запорожья

Ранее сегодня в российском военном ведомстве отчитались об ударах по пунктам управления дронами: два из них поразили в ДНР, еще один — в Сумской области. Там же расчеты центра "Рубикон" во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й бригады морской пехоты уничтожили склад боеприпасов.