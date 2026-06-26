Скалони намерен предоставить отдых Месси в матче ЧМ-2026 с Иорданией

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони намерен предоставить отдых Лионелю Месси в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Иордании.

Аргентина уже обеспечила себе выход в плей-офф после побед над сборными Алжира и Австрии.

В стартовом составе сборной Аргентины, вероятно, появятся футболисты, получившие меньше игрового времени в первых матчах, включая вратаря Эмилиано Мартинеса.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони намерен предоставить отдых Лионелю Месси в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Иордании, сообщает Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони намерен предоставить отдых Лионелю Месси в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Иордании, сообщает ESPN

По информации источника, аргентинцы, уже обеспечившие себе выход в плей-офф после побед над сборными Алжира (3:0) и Австрии (2:0), намерены провести ротацию состава. Скалони рассчитывает предоставить игровую практику футболистам, которые получили меньше игрового времени в двух первых встречах турнира. Месси, как ожидается, начнет встречу на скамейке запасных.

Отмечается, что в стартовый состав могут войти Гонсало Монтьель, Николас Отаменди, Маркос Сенеси, Николас Тальяфико, Джулиано Симеоне, Леандро Паредес, Эсекьель Паласиос, Джовани Ло Чельсо или Валентин Барко, а также Нико Пас и Хулиан Альварес.

При этом вратарь Эмилиано Мартинес с высокой долей вероятности сохранит место в стартовом составе. Как отмечает ESPN, голкипер сам попросил тренерский штаб оставить его в воротах, несмотря на то что команда уже выполнила задачу по выходу в плей-офф.