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Скалони намерен предоставить отдых Месси в матче ЧМ-2026 с Иорданией - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
21:08 26.06.2026
Скалони намерен предоставить отдых Месси в матче ЧМ-2026 с Иорданией

Тренер сборной Аргентины даст Месси отдых в последнем матче группового этапа ЧМ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКапитан сборной Аргентины Лионель Месси
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони намерен предоставить отдых Лионелю Месси в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Иордании.
  • Аргентина уже обеспечила себе выход в плей-офф после побед над сборными Алжира и Австрии.
  • В стартовом составе сборной Аргентины, вероятно, появятся футболисты, получившие меньше игрового времени в первых матчах, включая вратаря Эмилиано Мартинеса.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони намерен предоставить отдых Лионелю Месси в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Иордании, сообщает ESPN.
По информации источника, аргентинцы, уже обеспечившие себе выход в плей-офф после побед над сборными Алжира (3:0) и Австрии (2:0), намерены провести ротацию состава. Скалони рассчитывает предоставить игровую практику футболистам, которые получили меньше игрового времени в двух первых встречах турнира. Месси, как ожидается, начнет встречу на скамейке запасных.
Отмечается, что в стартовый состав могут войти Гонсало Монтьель, Николас Отаменди, Маркос Сенеси, Николас Тальяфико, Джулиано Симеоне, Леандро Паредес, Эсекьель Паласиос, Джовани Ло Чельсо или Валентин Барко, а также Нико Пас и Хулиан Альварес.
При этом вратарь Эмилиано Мартинес с высокой долей вероятности сохранит место в стартовом составе. Как отмечает ESPN, голкипер сам попросил тренерский штаб оставить его в воротах, несмотря на то что команда уже выполнила задачу по выходу в плей-офф.
Встреча сборных Аргентины и Иордании состоится утром воскресенья по московскому времени в Далласе. В первых двух матчах Месси забил пять мячей и побил рекорд немца Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира.
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