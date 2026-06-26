Сборная Австралии сыграла вничью с командой Парагвая

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, встреча завершилась со счетом 0:0.

По итогам группового этапа сборная Парагвая заняла третье место в квартете, а команда Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча группы D прошла в Сан-Франциско и завершилась со счетом 0:0.

По итогам группового этапа сборная Парагвая заняла третье место в квартете, набрав 4 очка. Аналогичное количество баллов набрала команда Австралии, располагающаяся на втором месте, и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира.

Лидером группы стала команда США, набравшая 6 очков, в 1/16 финала мирового первенства она сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Команда Турции (3) после второго тура лишилась шансов на выход из группы.