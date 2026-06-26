Американские кинозвезды пришли поддержать сборную США на матче с Турцией

Краткий пересказ от РИА ИИ Футбольный матч сборной США против Турции на стадионе «Лос-Анджелес Стэдиум» в Калифорнии привлек внимание многих звезд шоу-бизнеса.

Среди зрителей были замечены Брэд Питт, Эдвард Нортон, Эштон Кутчер, Колин Фаррелл, Скотти Пиппен и Леонардо ДиКаприо.

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Футбольный матч сборной США против Турции привлек внимание многих звезд шоу-бизнеса, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

Матч проходит на стадионе "Лос-Анджелес Стэдиум" в Калифорнии

Актеры Брэд Питт и Эдвард Нортон, сыгравшие главные роли в культовом психологическом триллере Дэвида Финчера "Бойцовский клуб", были замечены вместе в VIP-зоне.

Во время трансляции в кадр также попал Эштон Кутчер, прославившийся благодаря ролям в комедиях начала 2000-х и научно-фантастическом триллере "Эффект бабочки".

Известный ирландский актер, лауреат двух "Золотых глобусов" и номинант на "Оскар" Колин Фаррелл также пришел на матч.

Кроме того, на игре присутствуют легендарный американский баскетболист, шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен, а также обладатель "Оскара" Леонардо ДиКаприо.