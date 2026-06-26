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Пэрис Хилтон показалась на открытии футбольного матча США и Турции - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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05:19 26.06.2026
Пэрис Хилтон показалась на открытии футбольного матча США и Турции

Пэрис Хилтон показалась на открытии футбольного матча США и Турции в Калифорнии

© AP Photo / Jordan StraussПэрис Хилтон
Пэрис Хилтон - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Пэрис Хилтон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пэрис Хилтон посетила футбольный матч сборной США против Турции.
  • Пэрис Хилтон торжественно установила на постамент официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года — Adidas Trionda.
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Мировая икона 00-х Пэрис Хилтон посетила футбольный матч сборной США против Турции, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Матч проходит на стадионе "Лос-Анджелес Стэдиум" в Калифорнии.
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Звезда попала в объектив камер в начале трансляции. Пока спортсмены настраивались на игру, она вышла на футбольное поле, держа на руках свою дочку.
В начале церемонии открытия Хилтон торжественно установила на постамент официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года – Adidas Trionda.
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