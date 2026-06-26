Пэрис Хилтон показалась на открытии футбольного матча США и Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пэрис Хилтон посетила футбольный матч сборной США против Турции.
- Пэрис Хилтон торжественно установила на постамент официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года — Adidas Trionda.
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Мировая икона 00-х Пэрис Хилтон посетила футбольный матч сборной США против Турции, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Матч проходит на стадионе "Лос-Анджелес Стэдиум" в Калифорнии.
Звезда попала в объектив камер в начале трансляции. Пока спортсмены настраивались на игру, она вышла на футбольное поле, держа на руках свою дочку.
В начале церемонии открытия Хилтон торжественно установила на постамент официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года – Adidas Trionda.