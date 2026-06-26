Футболист сборной Швеции Эланга признан игроком матча ЧМ против японцев

Встреча группы F, по итогам которой обе команды пробились в плей-офф, завершилась вничью - 1:1.

Эланга на 62-й минуте сравнял счет ударом с угла штрафной площади. Он впервые вышел в основном составе на чемпионате мира. В предыдущем матче шведов на текущем турнире вингер английского "Ньюкасла" также отметился голом.