Футболист сборной Швеции Эланга признан игроком матча ЧМ против японцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антони Эланга признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Швеции и Японии.
- Матч завершился ничьей 1:1, обе команды пробились в плей-офф.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Футболист сборной Швеции Антони Эланга признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Японии.
Встреча группы F, по итогам которой обе команды пробились в плей-офф, завершилась вничью - 1:1.
26 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
56’ • Дайдзэн Маэда
62’ • Антони Эланга
Эланга на 62-й минуте сравнял счет ударом с угла штрафной площади. Он впервые вышел в основном составе на чемпионате мира. В предыдущем матче шведов на текущем турнире вингер английского "Ньюкасла" также отметился голом.
Соперник сборной Швеции по 1/16 финала станет известен позднее.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.