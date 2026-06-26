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Футболист сборной Швеции Эланга признан игроком матча ЧМ против японцев - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
04:26 26.06.2026 (обновлено: 04:27 26.06.2026)
Футболист сборной Швеции Эланга признан игроком матча ЧМ против японцев

Футболист сборной Швеции Антони Эланга признан игроком матча ЧМ против японцев

© Соцсети УЕФАЭнтони Эланга
Энтони Эланга - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Соцсети УЕФА
Энтони Эланга. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антони Эланга признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Швеции и Японии.
  • Матч завершился ничьей 1:1, обе команды пробились в плей-офф.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Футболист сборной Швеции Антони Эланга признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Японии.
Встреча группы F, по итогам которой обе команды пробились в плей-офф, завершилась вничью - 1:1.
ЧМ по футболу 2026
26 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
Япония
1 : 1
Швеция
56‎’‎ • Дайдзэн Маэда
(Рицу Доан)
62‎’‎ • Антони Эланга
(Виктор Дьёкереш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Эланга на 62-й минуте сравнял счет ударом с угла штрафной площади. Он впервые вышел в основном составе на чемпионате мира. В предыдущем матче шведов на текущем турнире вингер английского "Ньюкасла" также отметился голом.
Соперник сборной Швеции по 1/16 финала станет известен позднее.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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Вчера, 04:11
 
ФутболСпортШвецияЯпонияСШААнтони ЭлангаЧМ по футболу 2026
 
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