Лучшим игроком матча ЧМ между сборными Нидерландов и Туниса признан Бробби

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Нидерландов обыграла команду Туниса со счетом 3:1 в матче группы F.

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на пятницу сборная Нидерландов обыграла команду Туниса со счетом 3:1 в матче группы F. Бробби вышел в стартовом составе и забил второй мяч своей команды на седьмой минуте.

Бробби 24 года, он выступает за английский "Сандерленд". В активе игрока 15 матчей и 4 мяча за сборную.