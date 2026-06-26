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Лучшим игроком матча ЧМ между сборными Нидерландов и Туниса признан Бробби - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
04:11 26.06.2026
Лучшим игроком матча ЧМ между сборными Нидерландов и Туниса признан Бробби

Нападающий сборной Нидерландов Бробби признан лучшим игроком матча ЧМ с Тунисом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКубок мира
Кубок мира - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Нидерландов обыграла команду Туниса со счетом 3:1 в матче группы F.
  • Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на пятницу сборная Нидерландов обыграла команду Туниса со счетом 3:1 в матче группы F. Бробби вышел в стартовом составе и забил второй мяч своей команды на седьмой минуте.
ЧМ по футболу 2026
26 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
Тунис
1 : 3
Нидерланды
54‎’‎ • Хазем Мастури
(Аннибаль Межбри)
03‎’‎ • Элье Скири (А)
07‎’‎ • Брайан Бробби
(Вирджил ван Дейк)
62‎’‎ • Ян Паул ван Хекке
(Тиджани Рейндерс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Бробби 24 года, он выступает за английский "Сандерленд". В активе игрока 15 матчей и 4 мяча за сборную.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Футболисты сборной Японии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Футболист сборной Японии Уэда стал лучшим игроком матча ЧМ с Тунисом
21 июня, 09:14
 
ФутболСпортНидерландыТунис (страна)СШАБрайан БроббиСандерлендМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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