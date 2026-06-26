Лучшим игроком матча ЧМ между сборными Нидерландов и Туниса признан Бробби

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Нидерландов обыграла команду Туниса со счетом 3:1 в матче группы F.
- Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на пятницу сборная Нидерландов обыграла команду Туниса со счетом 3:1 в матче группы F. Бробби вышел в стартовом составе и забил второй мяч своей команды на седьмой минуте.
26 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
54’ • Хазем Мастури
03’ • Элье Скири (А)
07’ • Брайан Бробби
62’ • Ян Паул ван Хекке
Бробби 24 года, он выступает за английский "Сандерленд". В активе игрока 15 матчей и 4 мяча за сборную.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.