Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Нидерландов обыграла команду Туниса в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча группы F прошла в Канзас-Сити и завершилась со счетом 3:1.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Нидерландов обыграла команду Туниса в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Встреча группы F прошла в Канзас-Сити и завершилась со счетом 3:1. В составе сборной Нидерландов забили Брайан Бробби (7-я минута) и Ян Паул ван Хекке (62), автогол на счету капитана сборной Туниса Элье Скири (3). У проигравших отличился форвард махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури (54).

Сборная Нидерландов набрала 7 очков и вышла в 1/16 финала с первого места в группе. Сборные Японии (5) и Швеции (4) также пробились в плей-офф. Команда Туниса, потерявшая шансы на выход из группы после второго тура, завершила выступление на турнире без очков.