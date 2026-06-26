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Сборная Нидерландов обыграла Тунис на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
04:01 26.06.2026 (обновлено: 04:02 26.06.2026)
Сборная Нидерландов обыграла Тунис на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов обыграла Тунис и с первого места в группе вышла в плей-офф

© REUTERS / MARIA LYSAKERСборная Нидерландов на ЧМ-2026
Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
Сборная Нидерландов на ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Нидерландов обыграла команду Туниса в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Встреча группы F прошла в Канзас-Сити и завершилась со счетом 3:1.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Нидерландов обыграла команду Туниса в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.
Встреча группы F прошла в Канзас-Сити и завершилась со счетом 3:1. В составе сборной Нидерландов забили Брайан Бробби (7-я минута) и Ян Паул ван Хекке (62), автогол на счету капитана сборной Туниса Элье Скири (3). У проигравших отличился форвард махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури (54).
ЧМ по футболу 2026
26 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
Тунис
1 : 3
Нидерланды
54‎’‎ • Хазем Мастури
(Аннибаль Межбри)
03‎’‎ • Элье Скири (А)
07‎’‎ • Брайан Бробби
(Вирджил ван Дейк)
62‎’‎ • Ян Паул ван Хекке
(Тиджани Рейндерс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Нидерландов набрала 7 очков и вышла в 1/16 финала с первого места в группе. Сборные Японии (5) и Швеции (4) также пробились в плей-офф. Команда Туниса, потерявшая шансы на выход из группы после второго тура, завершила выступление на турнире без очков.
Команда Нидерландов в первом раунде плей-офф 29 июня сыграет со сборной Марокко. Японцы в этот же день встретятся с бразильцами. Соперник шведов определится позднее. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Сборные Японии и Швеции сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ
Вчера, 04:01
 
ФутболСпортНидерландыТунис (страна)СШАЭлье СкириБрайан БроббиХазем МастуриЯн (Регенсбург)Динамо МоскваЧМ по футболу 2026
 
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