Футболиста Жиркова отстранили на 60 дней за драку в любительском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Жирков получил дисквалификацию на 60 дней и денежный штраф за драку в матче любительской футбольной лиги AFL.
- Во время матча против «Медила» Жирков ударил футболиста команды соперника по лицу после того, как тот ударил его по ногам сзади.
- По итогам инцидента Жирков получил красную карточку.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший защитник сборной России Юрий Жирков получил дисквалификацию на срок в 60 дней и денежный штраф за драку в матче любительской футбольной лиги AFL.
Ранее сообщалось, что Жирков, выступая за команду "Новая Рига", подрался во время субботнего матча против "Медила". На второй добавленной к основному времени минуте футболист команды соперника ударил Жиркова по ногам сзади, после чего бывший защитник сборной России поднялся и ударил обидчика по лицу. Завязалась потасовка с участием футболистов обеих команд. По итогам инцидента Жирков получил красную карточку. При этом в той игре он забил гол, а его команда одержала победу со счетом 2:1.
Как сообщается на странице контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) AFL в соцсети "Вконтакте", Жирков отстранен на 60 дней от всех турниров под эгидой лиги и оштрафован на 6 тысяч рублей.
Жиркову 42 года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев. С лондонским "Челси" Жирков выигрывал чемпионат и Кубок Англии. Также за время игровой карьеры выступал за московское "Динамо" с 2013 по 2015 год.
В составе сборной России Жирков стал бронзовым призером Евро‑2008. В феврале 2023 года он завершил карьеру футболиста. С января по июнь экс-защитник входил в тренерский штаб Ролана Гусева в "Динамо".