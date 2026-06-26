Футболиста Жиркова отстранили на 60 дней за драку в любительском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ Юрий Жирков получил дисквалификацию на 60 дней и денежный штраф за драку в матче любительской футбольной лиги AFL.

Во время матча против «Медила» Жирков ударил футболиста команды соперника по лицу после того, как тот ударил его по ногам сзади.

По итогам инцидента Жирков получил красную карточку.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший защитник сборной России Юрий Жирков получил дисквалификацию на срок в 60 дней и денежный штраф за драку в матче любительской футбольной лиги AFL.

Ранее сообщалось, что Жирков , выступая за команду "Новая Рига", подрался во время субботнего матча против "Медила". На второй добавленной к основному времени минуте футболист команды соперника ударил Жиркова по ногам сзади, после чего бывший защитник сборной России поднялся и ударил обидчика по лицу. Завязалась потасовка с участием футболистов обеих команд. По итогам инцидента Жирков получил красную карточку. При этом в той игре он забил гол, а его команда одержала победу со счетом 2:1.

Как сообщается на странице контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) AFL в соцсети "Вконтакте", Жирков отстранен на 60 дней от всех турниров под эгидой лиги и оштрафован на 6 тысяч рублей.

Жиркову 42 года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев. С лондонским "Челси" Жирков выигрывал чемпионат и Кубок Англии. Также за время игровой карьеры выступал за московское "Динамо" с 2013 по 2015 год.