Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Эквадора по футболу выиграла у команды Германии со счетом 2:1.
- Тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе взобрался на трибуну, чтобы отпраздновать победу с болельщиками.
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Тренер сборной Эквадора по футболу Себастьян Беккасесе вскочил на трибуну, чтобы вместе с болельщиками отпраздновать сенсационную победу над командой Германии, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Эквадорцы выиграли свой заключительный матч в группе со счетом 2:1.
25 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
09’ • Нильсон Ангуло
77’ • Гонсало Плата
02’ • Лерой Сане
Сразу после финального свистка телекамера показала, как Бекксесе от радости взобрался на трибуну и, не перелезая через заграждение, стал обниматься с болельщиками в форме своей команды. Так продолжалось несколько минут.
После этого наставник эквадорцев вернулся на поле, где продолжил праздновать с игроками. Он обнимался и с футболистами, и с членами своего тренерского штаба.
Все это время болельщики сборной Эквадора продолжали феерию на трибунах. Они размахивали национальными флагами и приветствовали футболистов.