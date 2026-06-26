Тренер сборной Эквадора влез на трибуну после победы над Германией

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Эквадора по футболу выиграла у команды Германии со счетом 2:1.

Тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе взобрался на трибуну, чтобы отпраздновать победу с болельщиками.

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Тренер сборной Эквадора по футболу Себастьян Беккасесе вскочил на трибуну, чтобы вместе с болельщиками отпраздновать сенсационную победу над командой Германии, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

Эквадорцы выиграли свой заключительный матч в группе со счетом 2:1.

Сразу после финального свистка телекамера показала, как Бекксесе от радости взобрался на трибуну и, не перелезая через заграждение, стал обниматься с болельщиками в форме своей команды. Так продолжалось несколько минут.

После этого наставник эквадорцев вернулся на поле, где продолжил праздновать с игроками. Он обнимался и с футболистами, и с членами своего тренерского штаба.