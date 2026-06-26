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Ивуарийца Пепе признали лучшим игроком матча ЧМ со сборной Кюрасао - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
01:26 26.06.2026 (обновлено: 01:47 26.06.2026)
Ивуарийца Пепе признали лучшим игроком матча ЧМ со сборной Кюрасао

Автора дубля в ворота Кюрасао ивуарийца Пепе признали лучшим игроком матча ЧМ

© Фото : Пресс-служба Международной федерации футболаНиколя Пепе
Николя Пепе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Пресс-служба Международной федерации футбола
Николя Пепе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николя Пепе выбран лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Кюрасао.
  • Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Кюрасао со счетом 2:0 и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий испанского футбольного клуба "Вильярреал" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе выбран лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Кюрасао.
Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Кюрасао со счетом 2:0, заняла второе место в группе E и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Пепе забил оба мяча в матче.
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Кюрасао
0 : 2
Кот-д’Ивуар
07‎’‎ • Николя Пепе
(Ян Диоманде)
64‎’‎ • Николя Пепе
(Ибраим Сангаре)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Пепе 31 год, всего на его счету стало 14 голов в 56 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Пепе вернулся в стартовый состав сборной Кот-д'Ивуара перед игрой с Кюрасао
Вчера, 22:54
 
ФутболСпортКюрасаоКот-д'ИвуарСШАВильярреалЧМ по футболу 2026
 
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