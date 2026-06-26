Ивуарийца Пепе признали лучшим игроком матча ЧМ со сборной Кюрасао

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николя Пепе выбран лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Кюрасао.
- Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Кюрасао со счетом 2:0 и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий испанского футбольного клуба "Вильярреал" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе выбран лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Кюрасао.
Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Кюрасао со счетом 2:0, заняла второе место в группе E и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Пепе забил оба мяча в матче.
25 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
07’ • Николя Пепе
64’ • Николя Пепе
Пепе 31 год, всего на его счету стало 14 голов в 56 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.