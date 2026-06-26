Германия впервые проиграла на ЧМ-2026. Немцам не помогли даже судьи

Сборная Германии проиграла команде Эквадора в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года . Немцы упустили победу, а эквадорцы, проявив характер, спасли свое положение и смогли пробиться в плей-офф.

Германия избежала нового провала

Для сборной Германии матч третьего тура группового этапа с точки зрения турнирного положения был формальностью. Подопечные Юлиана Нагельсмана благодаря победам в предыдущих двух играх (7:1 против команды Кюрасао и 2:1 против сборной Кот-д'Ивуара) уже гарантировали себе участие в плей-офф — бундестим преодолели групповой раунд мундиаля впервые с 2014 года, когда отпраздновали историческое чемпионство. Кроме того, немцы обеспечили себе выход в плей-офф с первого места группы E.

У сборной Эквадора же сегодняшняя встреча с Германией была матчем жизни. За предыдущие два матча южноамериканская команда умудрилась набрать всего лишь один балл и не забить ни одного мяча: после поражения от ивуарийцев (0:1) подопечные Себастьяна Беккасесе сыграли в безголевую ничью с Кюрасао (0:0). Эквадорцам для выхода в плей-офф было необходимо обыгрывать немцев — ничейный исход и тем более поражение нисколько не устраивали южноамериканцев.

Серьезная потеря в рядах Германии

В матче против Кот-д'Ивуара травму голеностопа получил Нико Шлоттербек — ведущий и главный центральный защитник сборной Германии. Встречу с ивуарийцами 26-летний защитник завершил досрочно, а после игры Нагельсман заявил, что повреждение связок у Шлоттербека оказалось тяжелым — турнир для игрока дортмундской "Боруссии" окончен. Для немцев эта потеря является действительно серьезной. Шлоттербек являлся ключевым элементом обороны немецкой команды, благодаря ему Нагельсман мог рассчитывать на игру с высокой линией защиты. Без него же бундестим рискует допустить просадку в единоборствах, а их претензии на золото оказались под ударом.

© REUTERS / John Sibley Футболист сборной Германии Нико Шлоттербек © REUTERS / John Sibley Футболист сборной Германии Нико Шлоттербек

Вместо Шлоттербека тренерский штаб сборной Германии подключил к игре Антонио Рюдигера. К слову, это изменение в линии обороны немецкой команде не оказалось единственным. Нагельсман также оставил вне заявки Натаниэля Брауна, которому помешала мышечная травма, — его место на левом фланге занял Давид Раум.

Германия оформила один из самых быстрых голов ЧМ-2026

Несмотря на то, что для немцев матч против эквадорцев не имел принципиального значения, подопечные Нагельсмана в дебюте встречи показали, что не собираются отдавать соперникам три очка и преподносить их на блюдечке. Уже на второй минуте они открыли счет.

После розыгрыша мяча из-за боковой Александар Павлович получил мяч на линии штрафной и ловко перебросил мяч через Педро Вите, после чего отпасовал на Флориана Вирца, который не стал идти в дриблинг, а прокинул мяч в район 11-метровой, откуда, пожалуй, самый критикуемый игрок сборной Германии Лерой Сане в касание пробил в противоход вратарю. Для Сане этот гол стал первым результативным действием на ЧМ-2026, а для всего турнира — одним из самых быстрых на чемпионате. Сане уложился в 109 секунд. Быстрее чужие ворота на текущем мундиале поразил только Исмаэль Сайбари из сборной Марокко: в матче против Шотландии ему хватило всего лишь 69 секунд для гола (к тому же победного).

© REUTERS / Mike Segar Футболист сборной Германии Лерой Сане (слева) празднует гол © REUTERS / Mike Segar Футболист сборной Германии Лерой Сане (слева) празднует гол

Эквадорцы ругались на судью, но исполнили красоту

Сборная Эквадора была недовольна решением арбитров засчитать гол Сане. Южноамериканцы сигнализировали о фоле на Вите со стороны Павловича: по их мнению, немецкий полузащитник слишком высоко задрал ногу, когда перебрасывал мяч через Вите, а заодно врезал тому по лицу. Однако бригада судей во главе с американкой Тори Пенсо не зафиксировала криминала со стороны Павловича и признала гол легитимным.

© REUTERS / Mike Segar Эпизод матча Эквадор - Германия © REUTERS / Mike Segar Эпизод матча Эквадор - Германия

Этот эпизод заметно взбодрил эквадорцев. Подопечные Беккасесе сразу активизировались в атаке, и были за это вознаграждены. Уже через семь минут им удалось ответить. И как!

Все тот же Вите здорово обокрал Феликса Нмеча, который неаккуратно обработал мяч недалеко от своей штрафной, и быстро отпасовал на Нильсона Ангуло. Тот продвинулся чуть вперед и, не добегая до штрафной, сильно пробил. Мяч пролетел между ног у пытавшегося накрыть этот выстрел Павловича (вот ведь ирония!) и угодил в дальний угол ворот. Мануэль Нойер не успел среагировать на этот удар.

© REUTERS / Dylan Martinez Футболист сборной Эквадора Нильсон Ангуло празднует гол © REUTERS / Dylan Martinez Футболист сборной Эквадора Нильсон Ангуло празднует гол

Немцы мечтали о пенальти, но в итоге проиграли

Сборной Эквадора надо отдать должное — с одной стороны, команда Беккасесе старалась играть аккуратно и внимательно, с другой, не стеснялась брать инициативу на себя. Это было объяснимо, эквадорцам было необходимо играть на победу. Еще до перерыва соперники обменивались интересными атаками, но конкретики и остроты в них было не так много, как во втором тайме.

В самом дебюте второй 45-минутки настрою Эквадора мог наступить конец, когда Тори Пенсо указала на "точку", зафиксировав фол на Кае Хаверце со стороны Хоэля Ордоньеса. Однако главный арбитр матча пропустила очевидную подножку от Сане на Вите в центральной части поля, после которой немцы, собственно, и развернули атаку, завершившейся назначенным пенальти. В дело вмешались видеоассистенты: посмотрев повтор, Пенсо изменила свое решение и назначила свободный удар в пользу эквадорцев.

С приближением финального свистка южноамериканцы все чаще атаковали ворота сборной Германии и заставляли Нойера вступать в игру. Классный момент был, например, у Эннера Валенсии, который здорово пробил из-за пределов штрафной — немецкий вратарь был вынужден отбивать мяч кулаками. Чуть позднее Нойер вместе с Жонатаном Та едва не привезли гол в свои ворота: опытный голкипер и центральный защитник не поняли друг друга и не смогли сыграть по мячу в своей штрафной, где на перехвате успешно сыграл несколькими минутами ранее вышедший на замену Kевин Родригес. Тот сделал передачу на находившегося в хорошей позиции Мойеса Кайседо, который прострелил во вратарскую: Гонсало Плата был в каких-то сантиметрах от того, чтобы вывести свою команду вперед.

© REUTERS / Mike Segar Эпизод матча Эквадор - Германия © REUTERS / Mike Segar Эпизод матча Эквадор - Германия

Впрочем, все тот же Плата исправился за упущенный шанс и добился своего. У ворот сборной Германии на исходе 77-й минуты произошел самый настоящий пожар, и немцам пришлось отбиваться. Эквадорцы заработали угловой, который оказался результативным: Родригес откликнулся на подачу Вите и прокинул мяч во вратарскую, где Плата, опередив Нойера, вонзил мяч под перекладину.

Эквадор пробрался в плей-офф!

Плата — уже сейчас национальный герой Эквадора. И хоть после его гола южноамериканцы старались забить еще, именно его мяч оказался решающим в матче. Эквадорцы, которые до сегодняшней игры находились в крайне печальном положении, сотворили небольшую сенсацию и благодаря столь важной и волевой победе все-таки пробились в плей-офф.

Подопечные Беккасесе, который от радости не находил себе места и бегал то по полю, то на трибуны, чтобы обняться со своими родными, заняли третье место в таблице группы E и гарантировали себе дальнейшее участие в чемпионате мира — 2026. Вторыми в таблице остались ивуарийцы, которые в параллельном матче одолели команду Кюрасао со счетом 2:0 благодаря дублю Николя Пепе. Кюрасао же вместе с Диком Адвокатом во главе завершили свой путь на этом мундиале.