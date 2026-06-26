Форварда сборной Эквадора Ангуло признали лучшим игроком матча ЧМ с немцами

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий английского футбольного клуба "Сандерленд" и сборной Эквадора Нильсон Ангуло выбран лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии.

Ангуло 23 года, в его активе стало 3 забитых мяча в 17 матчах за национальную команду. Он впервые отличился за сборную Эквадора в официальных встречах.