Форварда сборной Эквадора Ангуло признали лучшим игроком матча ЧМ с немцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Нильсон Ангуло выбран лучшим игроком матча чемпионата мира между сборными Эквадора и Германии.
- Сборная Эквадора обыграла команду Германии со счетом 2:1 и впервые с 2006 года вышла в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий английского футбольного клуба "Сандерленд" и сборной Эквадора Нильсон Ангуло выбран лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии.
25 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
09’ • Нильсон Ангуло
77’ • Гонсало Плата
02’ • Лерой Сане
Ангуло 23 года, в его активе стало 3 забитых мяча в 17 матчах за национальную команду. Он впервые отличился за сборную Эквадора в официальных встречах.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.