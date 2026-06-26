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Форварда сборной Эквадора Ангуло признали лучшим игроком матча ЧМ с немцами - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
01:15 26.06.2026 (обновлено: 01:47 26.06.2026)
Форварда сборной Эквадора Ангуло признали лучшим игроком матча ЧМ с немцами

Футболиста сборной Эквадора Ангуло признали лучшим игроком матча ЧМ с немцами

© REUTERS / Dylan MartinezФутболист сборной Эквадора Нильсон Ангуло празднует гол
Футболист сборной Эквадора Нильсон Ангуло празднует гол - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Футболист сборной Эквадора Нильсон Ангуло празднует гол
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Нильсон Ангуло выбран лучшим игроком матча чемпионата мира между сборными Эквадора и Германии.
  • Сборная Эквадора обыграла команду Германии со счетом 2:1 и впервые с 2006 года вышла в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий английского футбольного клуба "Сандерленд" и сборной Эквадора Нильсон Ангуло выбран лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии.
Сборная Эквадора обыграла команду Германии со счетом 2:1, благодаря чему заняла третье место в группе E и впервые с 2006 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Ангуло на 9-й минуте забил первый мяч своей команды, сравняв счет в игре.
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Эквадор
2 : 1
Германия
09‎’‎ • Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
77‎’‎ • Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
02‎’‎ • Лерой Сане
(Флориан Вирц)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ангуло 23 года, в его активе стало 3 забитых мяча в 17 матчах за национальную команду. Он впервые отличился за сборную Эквадора в официальных встречах.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортЭквадорГерманияСШАНильсон АнгулоСандерлендЧМ по футболу 2026
 
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