Эланга выйдет в основе сборной Швеции на матч с японцами

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий английского "Ньюкасла" Антони Эланга выйдет в стартовом составе сборной Швеции в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Японии.

Ранее японцы сыграли вничью со сборной Нидерландов (2:2) и разгромили команду Туниса (4:0). Сборная Швеции крупно выиграла у тунисцев (5:1), а потом с аналогичным счетом уступила нидерландцам.