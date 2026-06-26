Эланга выйдет в основе сборной Швеции на матч с японцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антони Эланга выйдет в стартовом составе сборной Швеции в матче против команды Японии на чемпионате мира по футболу.
- Встреча группы F пройдет в Далласе в ночь на пятницу и начнется в 2:00 мск.
- В стартовом составе сборной Швеции также впервые на турнире появится полузащитник Эллиот Струд.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий английского "Ньюкасла" Антони Эланга выйдет в стартовом составе сборной Швеции в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Японии.
Встреча группы F пройдет в Далласе в ночь на пятницу и начнется в 2:00 мск.
26 июня 2026 • начало в 02:00
1-й тайм
В двух предыдущих турах Эланга выходил на замену. Также впервые на турнире в стартовый состав сборной Швеции попал полузащитник "Мьельбю" Эллиот Струд.
Полностью стартовый состав шведов выглядит следующим образом: Кристоффер Нурдфельдт (вратарь), Густав Лагербильке, Виктор Линделёф (капитан), Исак Хин, Габриэль Гудмундссон, Александр Бернхардссон, Эллиот Струд, Ясин Айяри, Александр Исак, Антони Эланга, Виктор Дьёкереш.
Сборная Японии начнут игру в следующем сочетании: Дзион Судзуки (вратарь), Юкинари Сугавара, Ко Итакура (капитан), Аюму Сэко, Хироки Ито, Ао Танака, Рицу Доан, Дайдзэн Маэда, Кэйто Накамура, Даити Камада, Аясэ Уэда.
Ранее японцы сыграли вничью со сборной Нидерландов (2:2) и разгромили команду Туниса (4:0). Сборная Швеции крупно выиграла у тунисцев (5:1), а потом с аналогичным счетом уступила нидерландцам.