Радикал из Киева организовывал нападения на школы в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Праворадикал из Киева организовывал нападения на школы в России и участвовал в обсуждении планов по совершению терактов в США и Европе, сообщили в ЦОС ФСБ..
- Он координировал деятельность радикального сообщества, говорится в сообщении.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Праворадикал из Киева организовывал нападения на школы в России, участвовал в обсуждении планов по совершению терактов в США и Европе, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.
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"Координировал деятельность радикального сообщества. Организовывал нападения на школы в России. Участвовал в обсуждении планов по совершению терактов в США и Европе", - говорится в сообщении.