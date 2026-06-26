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Радикал из Киева организовывал нападения на школы в России - РИА Новости, 26.06.2026
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15:28 26.06.2026 (обновлено: 15:35 26.06.2026)
Радикал из Киева организовывал нападения на школы в России

ФСБ: праворадикал из Киева Макаренко организовывал нападения на школы в России

© ЦОС ФСБ РФЗадержание несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом. Кадр видео
Задержание несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© ЦОС ФСБ РФ
Задержание несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Праворадикал из Киева организовывал нападения на школы в России и участвовал в обсуждении планов по совершению терактов в США и Европе, сообщили в ЦОС ФСБ..
  • Он координировал деятельность радикального сообщества, говорится в сообщении.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Праворадикал из Киева организовывал нападения на школы в России, участвовал в обсуждении планов по совершению терактов в США и Европе, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами.
«
"Координировал деятельность радикального сообщества. Организовывал нападения на школы в России. Участвовал в обсуждении планов по совершению терактов в США и Европе", - говорится в сообщении.
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