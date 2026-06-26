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ФСБ показала задержание в Дагестане причастного к организации терактов - РИА Новости, 26.06.2026
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08:37 26.06.2026
ФСБ показала задержание в Дагестане причастного к организации терактов

ФСБ опубликовала видео задержания в Дагестане причастного к не менее 15 терактам

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.
  • Задержанный причастен к организации не менее 15 терактов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания в Дагестане администратора сетевого сообщества приверженцев терроризма, причастного к организации не менее 15 терактов.
На опубликованных кадрах видно, как оперативники задерживают администратора в частном секторе.
Ранее ФСБ сообщила, что в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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