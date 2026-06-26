ФСБ показала задержание в Дагестане причастного к организации терактов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.
- Задержанный причастен к организации не менее 15 терактов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания в Дагестане администратора сетевого сообщества приверженцев терроризма, причастного к организации не менее 15 терактов.
На опубликованных кадрах видно, как оперативники задерживают администратора в частном секторе.
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